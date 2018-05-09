به گزارش خبرگزاری مهر، «خالد بن سلمان» سفیر عربستان در آمریکا و برادر «محمد بن سلمان» ولیعهد این کشور در توییتر خود نسبت به خروج آمریکا از برجام واکنش نشان داده و اعلام کرد که عربستان به صورت کامل از اقدامات آمریکا در برابر توافق هسته ای حمایت می کند.

این شاهزاده ۲۹ ساله سعودی ضمن متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم در منطقه، مدعی شده است که ریاض همواره نگرانی هایی نسبت به بندهای توافق هسته ای و برنامه موشکی ایران داشته است.

وی در ادامه ادعاهای بی اساس خود علیه ایران افزوده است: این توافق ما را به سوی فاجعه سوق می داد، ایران از طریق توافق هسته ای موفق شده بود تا نفوذ دشمنانه خود در منطقه را افزایش دهد و از پول هایی که از توافق به دست آورده بود برای ایجاد نزاع های قومی و ایجاد هرج و مرج در منطقه استفاده کرده بود.

سفیر جوان عربستان ادعاهای دیگر مسئولان سعودی در خصوص حمایت تسلیحاتی و موشکی ایران از انصار الله یمن را تکرار کرده و با دخالت در امور داخلی ایران و مطرح کردن اطلاعات غلط مدعی شده که چرا ایران از پول هایی که توافق هسته ای به دست آورده بود در رفاه مردم خود یا توسعه زیرساخت های خود استفاده نکرده بود!