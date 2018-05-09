به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ستوده صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح کارگاه آموزشی و تمرینی اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران استان بوشهر اظهار داشت: برای موفقیت در هر موضوعی باید تعریف سیستم و آموزش را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی بیان کرد: اگر سیستم تعریف نشود، فردمحوری به وجود می آید اما اگر سیستم تعریف شده باشد با تغییر دولت ها و افراد، روند امور به راحتی انجام می شود.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری بوشهر با تاکید بر ضرورت نقشه راه برای همه امور و موضوعات خاطرنشان کرد: در عرصه صنعت نفت و گاز، فرایند HSE وجود دارد که برای ایمنی افراد، محیط زیست و تاسیسات از بخش HSE بهره گیری می شود.

ستوده ادامه داد: پیش زمینه همه امور مربوط به ایمنی و امداد، آموزش است و در همه سطوح باید آموزش داد و این آموزشها را به جامعه هم بسط داد تا مردم عادی هم مشمول این آموزش شوند.

وی گفت: در نگاه مدیریتی بحران، باید در عرصه آموزش، موارد مورد نیاز را دسته بندی کرده و اموزش مستمر داشته و سیستم تعریف کنیم.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری بوشهر تاکید کرد: در حوزه مدیریت بحران توقع ما این است سناریوی مقابله با بحران های مختلف را آماده کنیم که در این زمینه اداره کل مدیریت بحران استان کار خود را آغاز کرده است.

ستوده با قدردانی از عملکرد فرماندار دشتی در زلزله کاکی گفت: بعد از مشخص شدن سناریو باید تمرین مانور را جدی گرفته و انجام دهیم و یک تجربه خود در ستاد خدمات سفر که باید در بحران هم مورد استفاده قرار دهیم، بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد با موضوع بحران است.

وی با قدردانی از برگزاری کارگاه آموزشی و تمرینی مدیریت بحران افزود: ایجاد کلاس‌های آموزشی در شهرستان‌ها و بخش ها هم دنبال شود تا در آینده ادعا کنیم که بوشهر سرآمد و الگو در کل کشور در زمینه مدیریت بحران است.