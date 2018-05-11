اسماعیل عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه همراه با پریسا براتچی و صادق اشرفی یکی از سه نماینده ورزشکاران در مجمع انتخاباتی فدراسیون تیروکمان بود، گفت: سوابق تمام افرادی که برای این انتخابات کاندیدا شده بودند را بررسی کردیم و نهایتا به این جمع بندی رسیدیم که شعبانی بهار می تواند گزینه مناسب تری برای ریاست فدراسیون باشد.

وی در این رابطه ادامه داد: البته سایر کاندیداها توانایی های خود را داشتند اما احساسمان بر این بود که شعبانی بهار برنامه های جامع تری برای تیروکمان داشته و آینده این رشته با حضور وی ضمانت بیشتری خواهد داشت.

این ملی پوش کامپوند با ابراز امیدواری از اینکه با حضور ریاست جدید فدراسیون تیروکمان حاشیه های این رشته تمام شود، تصریح کرد: امیدوارم بالاخره روزهای بدون حاشیه تیروکمان را هم ببینیم و بتوانیم با آرامش کارهای خود را پیش ببریم و این گونه شاهد تغییرات زیادی در تیروکمان باشیم. البته شجاعی طی شش سالی که مدیریت این رشته را عهده دار بود زحمات زیادی را متقبل شد و باید از این بابت از وی تشکر کرد. به هر حال تمام تلاش او هم سروسامان دادن به اوضاع تیروکمان بود و اینکه با وجود بسیاری از محدودیت های مالی، برنامه ها و به خصوص اعزام ها طبق روال انجام شود.

عبادی با یادآوری اینکه ۶ سال از حضورش در تیم ملی تیروکمان می گذرد، خاطرنشان کرد: یک سال و نیم از این ۶ سال را به خاطر اختلافاتی که رئیس قبلی فدراسیون با شجاعی داشت و منجر به شکایت شد، در تعلیق به سر بردم. نه فقط من، بلکه تیروکمان طی مدت زمان تعلیق آسیب زیادی دید و کلا از دنیا عقب افتاد. بزرگترین آسیب تیروکمان ایران در همان مقطع زمانی به این رشته وارد شد و حتی به خاطر آن با مشکلات مالی زیادی هم مواجه شدیم.

این ملی پوش تیروکمان در ادامه صحبت های خود و در پاسخ به این پرسش که «اشاره کردید رای شما شعبانی بهار بوده است و اینکه با بررسی های خود به این نتیجه رسیده بودید. واقعا بحث مهندسی بودن انتخابات و توصیه های انجام شده هیچ تاثیری روی رای شما نداشت؟»، گفت: نه تنها در مورد شعبانی بهار، در مورد همه کاندیداها به اعضای مجمع توصیه شده بود اما در نهایت خودمان بودیم که تصمیم گرفتیم و بر اساس سوابقی که از کاندیداها در اختیار داشتیم به جمع بندی رسیدیم. اصلا هم به بحث مهندسی بودن یا نبودن این انتخابات کاری ندارم فقط امیدوارم با حضور رئیس جدید، حاشیه های سال های اخیر بالاخره تمام شود.

عبادی که همراه با تیم ملی تیروکمان بامداد فردا شنبه به ترکیه می رود تا در کمپ تمرینی این کشور شرکت کرده و بعد از آن در مرحله دوم مسابقات جام جهانی نیز حاضر شود، ابراز امیدواری کرد که در سال جدید تیروکمان نتایج به مراتب بهتری از سال گذشته گرفته و به خصوص در بازی های آسیایی بتواند در دو بخش تیمی و دوبل صاحب بهترین رنگ مدال شود.