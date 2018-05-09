به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر چهارشنبه در سی و پنجمین نشست مدیران پزشکی قانونی سراسر کشور ضمن برشمردن استعداد ها و توانمندی های لرستان اظهار داشت: لرستان در بخش های مختلف صنعت، گردشگری، کشاورزی و آب دارای استعداد های فراوانی است و به ویژه بخش گردشگری را به عنوان یکی از محورهای توسعه ای دنبال می کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از استعداد های لرستان وجود معادن سنگ است، تصریح کرد: تعداد زیادی واحد سنگبری داریم و به دنبال این هستیم صنایع پایین دستی و زنجیره ای این حوزه را تقویت کنیم.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه لرستان نیازمند سرمایه گذاری است و هنوز فضاهای خوبی برای سرمایه گذاری دارد، ادامه داد: لرستان در حوزه های اقتصادی بکر مانده است و از سیاست های اصلی ما جذب و حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان است.

خادمی خاطرنشان کرد: لرستان آماده استقبال از سرمایه گذاران است.

وی در بخش دیگری از سخنان با اشاره به رسالت و وظایف سازمان پزشکی قانونی گفت: پزشکی قانونی فصل مشترک طبابت و قانون است، کار سختی است، هم قانون مهم است و همه چیز بر مبنای قانون است و هم طبابت جایگاه مهمی دارد و شما هر دو بخش را بهره می برید و یک کار مهم را انجام می دهید.

استاندار لرستان با بیان اینکه مسئولیت های سنگین و حساس و ظریفی به عهده شماست و با حقوق انسان ها سر و کار دارید، تصریح کرد: این وظایف با کیفیت و دقت لازم باید انجام داده شود، اگر کمبودهایی در این حوزه وجود دارد وظیفه دولت هاست فرصت و امکانات را فراهم کند، پزشکی قانونی کار حاکمیتی است و نباید معطل باشد، باید به صورت مستمر انجام شود و نمی شود در آن وقفه گذاشت.

خادمی خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی را به طور ویژه خواهیم دید و برای تامین تجهیزات و امکانات آن کمک خواهیم کرد.