به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، دکتر محمد علی محجوب وزیر سابق اوقاف مصر طی دیداربا دکترعبدالله بن عبدالمحسن ترکی دبیر کل انجمن جهانی مسلمانان اظهار داشت: باید فعالیتهایی به منظور دفاع از شخصیت حضرت محمد (ص) و امت اسلامی انجام داد تا از تعرض به ادیان آسمانی و اهانت به خاتم الانبیاء جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه دفاع از این پیامبر عالیقدر واجب است، تصریح کرد: از میان ارائه راهکارهایی برای دفاع از پیامبر (ص) واجب است که وحدت امت اسلام محقق شده و رهبران امت، علما و اندیشمندان مسلمان به منظور حمایت از این نبی اکرم (ص) اقدام کنند.

دکتر رائد جلال رئیس کمیته اروپایی یاری نبی اکرم(ص) ضمن ارائه گزارشهایی از تلاشهای این کمیته در اشاعه سیره نبوی افزود: در جامعه اروپا مراکزی که با مؤسسات اسلامی اروپا و یا انجمن جهانی مسلمانان همکاری می کنند، فعالیتهای مثبت و مطلوبی را در این راستا انجام داده اند.

وی در ادامه تصریح کرد: انتشار و توزیع کتابهایی که سیره نبوی را تشریح می کنند بسیار مناسب و مهم بوده و در جهت معرفی نبی اکرم (ص) تأثیر همه جانبه ای خواهد داشت.

استاد سعید کبییه وزیر آموزش و فرهنگ بوروندی در مرکز آفریقا تأکید کرد: با شیوه های مختلف به معرفی جایگاه مسلمانان و حضرت محمد (ص) اقدام کرده ایم.

وی همکاری میان علمای اسلام را به منظور تمسک مسلمانان به سنت نبوی مهم توصیف کرد و گفت: در تعامل مسلمانان و غیر مسلمانان باید به جوانب اخلاقی زندگی رسول خدا (ص) پرداخت.