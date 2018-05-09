به گزارش خبرنگار مهر٬ ظهر چهارشنبه طی مراسمی از ۵۷ معلم نمونه و بازنشسته فرهنگی آموزش و پرورش رودسر تقدیر و تجلیل شد.

سرپرست فرمانداری رودسر دراین مراسم با اشاره به وظایف فردی و سازمانی برای هر انسانی ٬ اظهار کرد: انسان ها باید در برابر هر مسئولیت خود پاسخگو باشند.

علی وارسته با بیان اینکه یکی از مهم ترین وظایف در بعد اجتماعی برعهده معلمان است٬ افزود : معلمی شغل انبیا است و خداوند نخستین معلم در جهان هستی محسوب می شود.

در ادامه این مراسم امام جمعه رودسر نیز با بیان اینکه معلمی همانند روحانیت بازنشستگی ندارند ٬ خاطرنشان کرد: نقش معلمان در زمینه تعلیم و تربیت و شکل گیری شخصیت انسانی و اجتماعی افراد غیرقابل انکار است.

حجت الاسلام تقی روحانی با تاکید براینکه با توجه به نامگذاری روز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری به عنوان روز معلم نباید دیدگاه و تفکرات این عالم وارسته در میان معلمان فراموش شود٬ افرود : باید برنامه هایی با محوریت این شهید برزگوار و تبیین اندیشه های ایشان در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: جامعه فرهنگی ایران اسلامی برای داشتن چنین شخصیت های بزرگی به خود افتخار می کند و ما نیز به عنوان مسئول باید اندیشه ها و دیدگاه های این شخصیت ها را برای نسل جوان جامعه تبیین کنیم.

روحانی با اشاره به اینکه فرهنگ جامعه ایرانی برگرفته از اسلام و آموزه های دینی است، یادآورشد: معلمان نقشی مهمی در انتقال فرهنگ اسلامی و ایرانی و تربیت نیروهای مومن ٬ متعهد و متخصص را دارند.

برگزاری نمایشگاه کتاب به منظور اشاعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی یکی از برنامه های فرهنگی بود.

در پایان نیز از ۵۷ معلم نمونه و بازنشسته فرهنگی با اهدای هدایایی تجلیل و تقدیر شد.