ضرورت ایده پردازی کتابداران برای ارتقای فرهنگ مطالعه درجامعه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی ظهر چهارشنبه در دیدار با کتابداران استان گیلان با اشاره اینکه فرهنگ کتابخوانی در جامعه دچار تنزل شده است، اظهار کرد: باید با ایده پردازی در زمینه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی بستر فرهنگ سازی در این زمینه را در جامعه فراهم کنیم.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه نویسنده یک کتاب زحمت فراوانی برای تالیف آن متحمل می شود٬ گفت: ابزارهای جدید و فضای مجازی هیچگاه نمی تواند جای کتاب را بگیرد.

وی با اشاره به ارزش های کتابخوانی در اسلام به اهمیت نگهداری و حفاظت از کتاب تاکید کرد و گفت: کتاب از ارزشمندترین سرمایه‌های آدمی بوده که متاسفانه فرهنگ کتابخوانی در جامعه کنونی دچار تنزل شده است.

امام جمعه رشت با تاکید بر توسعه و ترویج کتابخوانی در جامعه ٬ خاطرنشان کرد : با توجه به نزول فرهنگ کتابخوانی، کتابداران برای توسعه فرهنگ کتابخوانی باید ایده‌هایی جذاب و جدید ارائه دهند.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان در ادامه با بیان اینکه کتابداران باید ایده‌پردازان عرصه تولید مطالعه‌ باشند٬ تصریح کرد: ایده پردازی برای جلب مردم به مطالعه سبب توسعه فرهنگ مطالعه در جامعه مدرن کنونی می شود.

وی با تاکید بر این که اهالی کتاب باید قبل از چاپ و انتشار کتاب بازتاب آن را در جامعه ارزیابی کنند ٬ گفت: در گذشته برای کتاب ارزش ویژه ای قائل بودند که امروز نیز باید با همت کتابداران احترام به کتاب و کتابخوانی دوباره نهادینه شود.

آیت‌الله فلاحتی کتاب را نور هدایت عنوان و با بیان اینکه خداوند نخستین سوره قرآن را با کلمه "اقرأ" یعنی خواندن به پیامبر اکرم(ص) نازل کرد، اظهار کرد: کتابداران باید ایده‌پردازان توسعه کتاب‌خوانی و کتابخانه‌ها در جامعه کنونی باشند و کتاب باید در ابعاد مختلف در جامعه امروز نفوذ کند.

امام جمعه رشت افزود: اگر کتابداران در جامعه کتابخوان نباشند نمی‌توانند به درستی عامل توسعه فرهنگ کتاب شوند.