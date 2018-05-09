افزایش سهم عضویت کتابخانه ملی/رحماندوست برای همکاری مختار است

به گزارش خبرنگار مهر، اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران عصر امروز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه و در جریان هشتمین روز فعالیت سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، ضمن حضور در مصلی، در محل سالن تشریفات نمایشگاه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد صحت و سقم خبرهای مربوط به افزایش سهم عضویت دانشجویان و پژوهشگران عضو این سازمان گفت: سهم عضویت یکساله در کتابخانه ملی برای دانشجویان و پژوهشگران تاکنون ۳۰ هزار تومان بود که این مبلغ با اندک افزایشی مواجه شده است.

وی افزایش ۴۰ هزار تومانی این سهم را تایید نکرد و در عین حال رقم دقیق سهم افزایش یافته را برای اعضای سازمان متبوعش، اعلام نکرد.

بروجردی در پاسخ سئوال دیگر خبرنگار مهر پیرامون اظهارنظر روز گذشته مصطفی رحماندوست رئیس کتابخانه ملی کودکان با خبرگزاری مهر مبنی بر پایان همکاری اش با این بخش پس از سالها گفت: آقای رحماندوست از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نرفته و همچنان حکم مشاور ریاست سازمان را دارد. ایشان در کتابخانه ملی اتاق دارند اما اینکه خودشان کمتر یا بیشتر در این بخش حضور پیدا کنند، به خود آقای رحماندوست مربوط می‌شود.

رئیس کتابخانه ملی همچنین درباره آمار سرانه مطالعه در کشور گفت: ما آمار دقیقی از سرانه مطالعه نداریم چون اساسا تعریف دقیقی از مطالعه نداریم اما در مجموع میزان دریافت اطلاعات و سهم دانش و تحلیل مسائل از طرف مردم، می تواند بیانگر سرانه مطالعه باشد.

وی اضافه کرد: ارزیابی شخصی من این است که جامعه از نظر میزان دریافت اطلاعات، در حد متوسط به بالا است و این طور نیست که میزان مطالعه خیلی پائین باشد.

بروجردی درباره اثرات برجام در مبادلات فرهنگی ایران با سایر کشورها هم گفت: برجام موضوعی سیاسی است هر چند ممکن است در حوزه مبادلات فرهنگی میان کشور اثرگذار باشد. ما تلاش کرده ایم و تلاش خواهیم کرد تا مبادلات فرهنگی مان را با کشورهایی که با آنها همکاری داریم، ادامه دهیم چرا که فرهنگ نمادی هویتی در ایران است.

وی نظرش را درباره شعار سی و یکمین دوره نمایشگاه کتاب تهران (نه به کتاب نخواندن) این گونه بیان کرد: این شعار واژه جدیدی است و کمک می کند که مردم درباره کتاب فکر کنند.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران که در روز اسناد ملی به نمایشگاه کتاب آمده بود در این باره گفت: ما امروز از مرز ۴۰ هزار نسخه خطی که در سازمان نگهداری می شوند گذشتیم و خوشبختانه اقبال مردم به این حوزه و اهداء نسخ خطی به کتابخانه ملی از طرف آنها، خوب بوده است.

بروجردی کاهش پروسه زمانی دسترسی به اسناد از درخواست تا دریافت اسناد را از نکات حائز اهمیتی که در ماههای گذشته محقق شده است عنوان کرد و درباره کمبود فضا برای نگهداری از منابع کتابی و غیر کتابی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی هم گفت: به هر حال میزان مطالبات بالاست و ما هم ناچاریم به همه مطالبات پاسخ دهیم و خدمات ارائه کنیم. ظرفیت فیزیکی مخازن کتابخانه ملی محدود است اما تلاش می کنیم که از طریق کمک های دولت، فضای بیشتری برای نگهداری از اسناد و همچنین استفاده مراجعه کنندگان از منابع کتابخانه ملی، فراهم کنیم.