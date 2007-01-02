سفر به خوزستان کاری بزرگ و مسئولیتی ملی است / آبادانی خوزستان یعنی آبادانی و پیشرفت کل ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان خوزستان، رئیس جمهور این استان و مردم آن را طلایه داران استقلال و عظمت ملت ایران خواند و افزود: اگر ایستادگی و درایت این مردم نبود شاید شرایط امروز در ایران و منطقه وجود نداشت.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه ملت ایران مدیون ایستادگی، دلاوری و بزرگی مردم خوزستان هستند، ادامه داد: خوزستان چلچراغی است که در آسمان ایران نور افشانی می کند و مردم این دیار پرچم دار اسلام ناب هستند.

احمدی نژاد تصریح کرد: سفر به خوزستان به منظور عرض ارادت و خدمت گزاری به مردمی است که در طول تاریخ همواره پرچم دار اسلام بوده اند و به واسطه آنها اسلام در این سرزمین و سرزمینهای اطراف اشاعه پیدا کرده است.

وی افزود: دولت در طول مسوولیت خود به این استان آمده تا مسائل و مشکلات را مشخص و راهکارهای آن را معلوم کند تا در کنار همراه و با کمک مردم، خوزستان را آباد کنند و عقیده داریم که آبادانی خوزستان یعنی آبادانی و پیشرفت کل ایران.

لازم به ذکر است رئیس جمهورتا دقایقی دیگر در مصلای بزرگ شهر اهواز سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شور و استقبال مردم اهواز در طول مسیر فرودگاه تا مصلی به حدی است که حرکت خودروی رئیس جمهور با کندی صورت می گیرد و در برخی اوقات نیز به طور کامل متوقف می گردد.