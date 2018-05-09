به گزارش خبرنگار مهر، جعفر همتی عصر امروز چهارشنبه در جلسه ستاد اربعین که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: طی اردیبهشت امسال تفاهم نامه‌ای میان رئیس ستاد اربعین عراق و ایران منعقد شد که یکی از برنامه های مهم آن بازگشایی مرز خسروی در سال ۹۷ بود.

جانشین استاندار کرمانشاه در ستاد اربعین افزود: پس از آن با همراهی استاندار کرمانشاه سفری به کشور دیالی عراق داشتیم و تفاهم نامه ای امضا شد که بعد از ماه رمضان بتوانیم به صورت کاروانی، روزانه از این مرز اعزام زائر داشته باشیم که یک آمادگی برای اربعین باشد.

مشاور عالی استاندار کرمانشاه به بیان دستور العمل کمیته های مختلف ستاد اربعین پرداخت و اظهار داشت: با توجه به اینکه مشکلات متعددی در بحث اسکان وجود دارد و توانمندی که در نیروهای سپاه در این زمینه هست امسال کمیته اسکان را به سپاه حضرت نبی اکرم(ص) واگذار کردیم که از کنگاور تا خسروی را پوشش خواهند داد.

این مسئول مهم ترین کمیته را کمیته زیرساخت اعلام کرد و گفت: این کمیته باید تمام همت خود را به کار بگیرد تا مشکلات آب، برق، گاز ، پارکینگ و ... را در این مسیر حل و فصل کند.

وی مسئول اجرای کمیته فرهنگی را نماینده ولی فقیه در استان معرفی کرد و بیان داشت: باید دست به دست هم دهیم تا از این فرصت برای رونق اقتصادی و مذهبی استفاده کنیم.

همتی به شایعاتی در خصوص لغو روادید اشاره و تصریح کرد: امسال به هیچ وجه روادید لغو نخواهد شد.

وی گفت: امسال در بحث موکب های داخل کشور عراق هیچگونه دخالتی نداریم و همه موکب ها هرچه توان دارند در کنار مرز ایران به کار بگیرند.

همتی تاکید کرد: نقاط ضعف و همچنین نقاط کور را شناسایی و تا پایان رمضان حل و فصل کنیم تا مشکل خاصی نداشته باشیم.

مشاور عالی استانداری کرمانشاه بیان داشت: سال گذشته حدود ۳۴ هزار نفر از مرزهای میرجاوه، ارمنستان و... وارد کشور شدند که احتمال دارد بسیاری از این افراد امسال از مرز خسروی به طرف عراق حرکت کنند.

وی تاکید کرد: از همین امروز در خصوص مسائل امنیتی مرز خسروی باید به طور جدی پیگیر باشیم.