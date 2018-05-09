به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، زند در افتتاحیه اولین نشست مشترک روسای موسسه‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز ملی تحقیقاتی در موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، گفت: در حال حاضر در دنیا، نهادهایی تحت عنوان سازمان کشاورزان آینده با هدف ترغیب جوانان برای ورود به بخش کشاورزی در حال فعالیت هستند که ضروری است ما نیز در این مساله با جدیت ورود کرده و با تعریف سازو کارهای مدون در زمینه نیازسنجی آموزشی و تربیت تکنسین‌های ماهر بخش با دانشکده‌های کشاورزی همکاری کنیم.

وی برپایی گردهمایی روسای دانشکده‌های کشاورزی و روسای موسسه‌ها و مراکز تحقیقاتی را در ایجاد فصل جدیدی از همکاری‌های مشترک بین سازمان تحقیقات و دانشکده‌های کشاورزی مهم دانست و گفت:اکنون مساله کاهش جمعیت شاغلان بخش کشاورزی تبدیل به یک چالش جهانی شده است، که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، با تاکید بر این که علم و فناوری باید نیروی محرکه و در خدمت رفع مشکلات بخش کشاورزی باشد، افزود: باید کیفیت‌محوری به جای کمیت‌گرایی، توجه به پس از تولید به جای تولید محوری، تصدی‌گری به جای حاکمیت محوری از اصول کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: همچنین توجه به کشاورزان و تربیت کشاورزان آینده، حرکت به سوی کشاورزی آب مبنا، به جای زمین مبنا و هوشمندسازی کشاورزی از دیگر رویکردهای وزرات جهاد کشاورزی است و در راستای افزایش ظرفیت‌های تولید در بخش کشاورزی به شمار می‌آید.

این مسوول خاطرنشان کرد: تولید در کشاورزی بر مبنای عوامل محدود کننده‌ای همچون آب، خاک، هوا و ذخایر ژنتیکی است در صورتی که اگر به ظرفیت‌هایی همچون بازار، نیروی ماهر، سرمایه و تکنولوژی توجه جدی شود نه تنها کشور، ظرفیت تامین غذای جمعیت فعلی را دارد بلکه به جرات می‌توان گفت کشور توان تامین نیاز غذایی چندین برابر آمار فعلی را نیز دارد.

وی ادامه داد: تا زمانی که سهم سرمایه‌گذاری در کشاورزی تنها ۴ درصد است کشاورزی در تنگنا قرار گرفته و تبعاتی همچون کشاورزی هراسی و فشار بر منابع پایه را به دنبال خواهد داشت.

زند با تاکید بر این که اکنون در وزارت جهادکشاورزی رویکردهای نوین در راستای ظرفیت‌سازی در بخش کشاورزی شکل گرفته است، بیان داشت: دولت یازدهم به منظور رفع کمبودهای بخش کشاورزی در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی گام مهمی برداشته است که از آن جمله می‌توان به افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش آب و خاک اشاره کرد که سبب ایجاد تحول شگرفی در اصلاح زیرساخت‌های تولید در بخش کشاورزی شده است.

وی همچنین ترویج کشاورزی دانش‌بنیان را تنها راه برون‌رفت برای غلبه بر محدویت‌های عوامل پایه تولید در بخش کشاورزی دانست و بیان داشت: کشاورزی دانش بنیان، افزایش درآمد کشاورزان و ارتقای امنیت غذایی را ضمن حفظ پایداری اکوسیستم دنبال می‌کند و از ملزومات تحقق آن، ورود تکنولوژی به بخش کشاورزی است که می توان با وجود محدودیت های نگران کننده در زمینه آب و خاک به ایجاد ارزش افزوده و افزایش درآمد برای کشاورز امیدوار باشیم.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، با مقایسه جایگاه علمی ایران در بخش کشاورزی در منطقه، نوآوری را حلقه مفقوده تبدیل دانش به ثروت نام برد و افزود: در زمینه علم و فناوری مشکل عمده کشور ما شکاف بین نظام تحقیقات و نظام نوآوری است به طوری که جایگاه علمی ایران در دنیا ۱۶ و جایگاه نوآوری ۷۵ است و این تفاوت معنی دار بیانگر آن است سیاستگذاری های علمی ما نیاز به بازتعریف جدی دارد و تحقیقات به جای آن که تنها به ارائه گزارش نهایی ختم شود، باید خروجی محور و پیامد محور شود.

وی با بیان این که سازمان تحقیقات برای خروجی محور کردن تحقیقات محققان خود ۷ گام اساسی برداشته است، از عزم جدی این سازمان در جریان‌سازی و تحول‌زایی تحقیقات کشاورزی خبر داد و افزود: خروجی محوری در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تا بدان حد اهمیت دارد که آئین‌نامه‌های ارتقای ترفیع مرتبه اعضای هیات علمی خود را بر این اساس تغییر داده‌ایم به طوری که کمترین امتیاز را برای طرح‌های مقدماتی و بیشترین امتیاز برای یافته قابل ترویج و یافته قابل تجاری سازی در نظر گرفته شده است. توجه به اهداف، اولویت ها، انگیزه های پژوهشی، استخراج خروجی های نهایی ، انتقال یافته و اقتصادی کردن تحقیقات از دیگر مولفه های اجرای خروجی محورکردن تحقیقات در این سازمان بوده است.

زند با اعلام این که سازمان تحقیقات آموزش وترویج کشاورزی از انعقاد قراردادهای واگذاری یافته‌های قابل ترویج دانشکده‌های کشاورزی و رساندن آن به دست کشاورزان استقبال می‌کند، اجرای تحقیقات یافته مبنا را از جمله زمینه‌های مشترک همکاری بین دانشکده‌های کشاورزی و این سازمان برشمرد و بیان داشت: فراهم کردن زمینه‌های اجرای دوره کارورزی برای جذب‌های جدید دانشگاه در کشت و صنعت‌های بزرگ کشور، نقش‌آفرینی اساتید رشته‌های کشاورزی دانشگاه ها در زنجیره تولید دانش در نظام نوین ترویج، بازتعریف آموزش‌های علمی کاربردی و برون سپاری آن به دانشکده‌های کشاورزی، مشارکت در پروژه‌های کاربردی و جریان سازو اصلاح نظام آموزش در کشاورزی با هدف تربیت نیروی کارآفرین و خلاق می تواند از جمله زمینه‌های همکاری مشترک بین سازمان تحقیقات آموزش وترویج کشاورزی و دانشکده های کشاورزی سراسر کشور باشد.

وی همچنین از محققان و اعضای هیأت علمی دانشکده های کشاورزی دعوت کرد با مراجعه به تالار نظام نوین ترویج علاوه بر مشارکت در تولید محتوای آن تالیفات خود را درصورت تمایل در قالب pdf برای دسترسی رایگان وقف عام کنند.