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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۹:۰۱

پیشنهاد کی‌روش به تاج برای پاداش تیم ملی فوتبال در جام جهانی

پیشنهاد کی‌روش به تاج برای پاداش تیم ملی فوتبال در جام جهانی

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خواستار اختصاص بخشی از پاداش این تیم برای بازسازی زمین کمپ تیم ملی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین شماره دو کمپ تیم های ملی بعد از چند سال حضور کارلوس کی روش در تیم ملی ایران بازسازی شد و بعد از انجام زیرسازی های مناسب، زیر کشت رفت. با این حساب بخش مهمی از دغدغه تیم ملی برای داشتن زمین تمرین مناسب برطرف شده است.

کی روش امروز در نشست با خبرنگاران در ساختمان پک از پیشنهادش به مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال برای بازسازی زمین شماره یک خبر داد.

وی گفت: به آقای تاج پیشنهاد کردم تا بخشی از پاداش تیم ملی در جام جهانی روسیه را به بازسازی زمین شماره یک کمپ اختصاص بدهد تا یک زمین خوب دیگر هم داشته باشیم.

کد مطلب 4292470

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