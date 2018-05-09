محلات هدف بازآفرینی بیرجند ۸۷۴ هکتار است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری عصر چهارشنبه در ستاد استانی بازآفرینی پایدار شهری اظهار کرد: مجموع مساحت محلات هدف بازآفرینی شهر بیرجند، بیش از ۸۷۴ هکتار است که از این تعداد ۲۲۵ هکتار را سکونت‌گاه‌های غیررسمی تشکیل می‌دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین از ۸۷۴ هکتار حدود ۲۳۰ هکتار بافت نابسامان میانی، ۴۷ هکتار بافت تاریخی، بیش از ۲۱۹ هکتار روستاهای ادغام‌شده و حدود ۱۵۳ هکتار نیز اراضی ناهمگون است.

جعفری در زمینه تعداد پروژه‌های مصوب برنامه اجرایی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در خراسان جنوبی در سال ۹۶ و ۹۷، افزود: ۳۱ پروژه در شهر بیرجند، ۶ پروژه در قائن، سه پروژه در فردوس و دو پروژه مربوط به شهر سرایان است.

وی ادامه داد: پنج پروژه مربوط به شهرستان بشرویه، یک پروژه مربوط به نهبندان و یک پروژه نیز برای شهرستان خوسف است که در مجموع می‌توان گفت پروژه‌های مصوب برنامه اجرایی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در خراسان جنوبی در سال ۹۶ و ۹۷ تعداد ۴۹ پروژه بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: یکی از پروژه‌های اجرایی جاری در شهرستان بیرجند احیاء و بازآفرینی محور بهارستان – چهار درخت است که طول فاز دو آن ۶ هزار و ۳۵۳ مترمربع است و تا کنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

جعفری افزود: از پروژه‌های اجرایی می‌توان به روکش آسفالت خیابان شهید مصطفی خمینی محله کارگران بیرجند و اجرای روکش آسفالت خیابان شهید مصطفی فهمیده محله کارگران بیرجند اشاره کرد که پروژه نخست ۱۰ درصد و پروژه دوم ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی بیان کرد: اجرای عملیات اصلاح شبکه و بازسازی انشعابات محله کارگران بیرجند، اجرای عملیات اصلاح شبکه و انشعابات محله موسی بن جعفر (ع) بیرجند و اجرای عملیات اصلاح شبکه و انشعابات محله قدی قاین از دیگر پروژه‌های اجرایی جاری است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به پروژه‌های اجرایی مصوب سال ۹۶، یادآور شد: اجرای احداث میدان شهید فهمیده، احداث خانه محله و احداث کتابخانه در محله موسی بن جعفر(ع)، احداث و بهسازی کانال مسیر فرزان به بلوار موسی بن جعفر(ع) و طرح ایجاد فضای سبز و مرکز خدمات محلی در قبرستان ناصح‌ها ازجمله این پروژه‌ها است.