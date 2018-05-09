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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۹:۵۲

مدیرکل راه و شهر سازی خراسان جنوبی:

محلات هدف بازآفرینی بیرجند ۸۷۴ هکتار است

محلات هدف بازآفرینی بیرجند ۸۷۴ هکتار است

بیرجند- مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: مجموع مساحت محلات هدف بازآفرینی شهر بیرجند بیش از ۸۷۴ هکتار است که از این میزان، ۲۲۵ هکتار را سکونت‌گاه‌های غیررسمی تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری عصر چهارشنبه در ستاد استانی بازآفرینی پایدار شهری اظهار کرد: مجموع مساحت محلات هدف بازآفرینی شهر بیرجند، بیش از ۸۷۴ هکتار است که از این تعداد ۲۲۵ هکتار را سکونت‌گاه‌های غیررسمی تشکیل می‌دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین از ۸۷۴ هکتار حدود ۲۳۰ هکتار بافت نابسامان میانی، ۴۷ هکتار بافت تاریخی، بیش از ۲۱۹ هکتار روستاهای ادغام‌شده و حدود ۱۵۳ هکتار نیز اراضی ناهمگون است.

جعفری در زمینه تعداد پروژه‌های مصوب برنامه اجرایی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در خراسان جنوبی در سال ۹۶ و ۹۷، افزود: ۳۱ پروژه در شهر بیرجند، ۶ پروژه در قائن، سه پروژه در فردوس و دو پروژه مربوط به شهر سرایان است.

وی ادامه داد: پنج پروژه مربوط به شهرستان بشرویه، یک پروژه مربوط به نهبندان و یک پروژه نیز برای شهرستان خوسف است که در مجموع می‌توان گفت پروژه‌های مصوب برنامه اجرایی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در خراسان جنوبی در سال ۹۶ و ۹۷ تعداد ۴۹ پروژه بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: یکی از پروژه‌های اجرایی جاری در شهرستان بیرجند احیاء و بازآفرینی محور بهارستان – چهار درخت است که طول فاز دو آن ۶ هزار و ۳۵۳ مترمربع است و تا کنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

جعفری افزود: از پروژه‌های اجرایی می‌توان به روکش آسفالت خیابان شهید مصطفی خمینی محله کارگران بیرجند و اجرای روکش آسفالت خیابان شهید مصطفی فهمیده محله کارگران بیرجند اشاره کرد که پروژه نخست ۱۰ درصد و پروژه دوم ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی بیان کرد: اجرای عملیات اصلاح شبکه و بازسازی انشعابات محله کارگران بیرجند، اجرای عملیات اصلاح شبکه و انشعابات محله موسی بن جعفر (ع) بیرجند و اجرای عملیات اصلاح شبکه و انشعابات محله قدی قاین از دیگر پروژه‌های اجرایی جاری است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به پروژه‌های اجرایی مصوب سال ۹۶، یادآور شد: اجرای احداث میدان شهید فهمیده، احداث خانه محله و احداث کتابخانه در محله موسی بن جعفر(ع)، احداث و بهسازی کانال مسیر فرزان به بلوار موسی بن جعفر(ع) و طرح ایجاد فضای سبز و مرکز خدمات محلی در قبرستان ناصح‌ها ازجمله این پروژه‌ها است.

کد مطلب 4292493

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