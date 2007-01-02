20 مستند سینمایی متقاضی حضور در جشنواره فیلم فجر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آفریده مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با اعلام این خبر گفت: "این مرکز از ابتدای سال 85 تاکنون و در دوره جدید فعالیت حرفه ای خود تهیه کنندگی بیش از 80 فیلم مستند شامل 15 مستند بلند را بر عهده گرفته که از جمع این آثار 20 فیلم از جمله شش مستند بلند این مرکز به بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر ارائه شده است."

وی با اشاره به ویژگی های بارز سینمای مستند در جهت تقویت و پویایی سینمای کشور، افزود: " زمینه های لازم برای دستیابی به سینمای ملی، حضور پررونق و بانشاط سینمای مستند در سطح جامعه است. چرا که سینمای مستند زیرساخت سینمای ملی محسوب می شود."

آفریده تصریح کرد: "برای سرمایه گذاری های ویژه و تولید مجموعه ها و آثار عظیم سینمایی با موضوعات مشخص، ضرورتا باید مجموعه ای از آثار کوتاه، انیمیشن و به خصوص مستند در طیف های گوناگون تهیه شود تا آثار نمونه تولیدی، بازتاب و تجلی موثرتری در جامعه و مخاطبان سینما داشته باشد."

مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در پایان گفت: "نگرش مهندس جعفری جلوه معاون امور سینمایی و سمعی و بصری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سینمای مستند، یک نگاه عمیق فرهنگی است و تلاش های این دوره حاصل این دیدگاه ژرف و شخصیت فرهنگی وی است."

در چهار دوره گذشته جشنواره فیلم فجر که بخش مسابقه سینمای مستند "چشم واقعیت" اهمیت بالایی در آن یافته، تنها چهار فیلم مستند بلند به نمایش درآمده و امسال با افزایش چشمگیر تولید آثار مستند سینمایی، شاهد حضور پررنگ این فیلم ها در جشنواره فجر خواهیم بود.