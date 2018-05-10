راه اندازی خط صادراتی بندر شیو پارسیان به دوحه قطر

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرمانداری پارسیان، محمد رادمهر گفت: با راه اندازی این خط صادراتی، نخستین محموله میوه و تربار به کشور قطر صادر شد. این محموله شامل ۲۰۰ تن خیار، گل کلم، بادمجان و فلفل دلمه به ارزش یک میلیارد تومان بود که با یک دستگاه لندینگ کرافت به قطر صادر شد.

فرماندار پارسیان گفت: بندر شیو با فاصله ۱۱۰ مایل تا کشور قطر نزدیکترین مسیر دریایی ایران به این کشور است.

رادمهر با بیان اینکه قدمت گمرک ملوانی شیو بیش از صد سال است گفت: ارتقاء این گمرک از ملوانی به تجاری یکی از خواسته‌های مردم شهرستان پارسیان است. با ارتقای گمرک شیو از ملوانی به تجاری بیش از ۲۵۰ لنج چوبی فعال و برای سه هزار نفرشغل ایجاد می‌شود.

فرماندار پارسیان گفت: هم اکنون زیرساخت‌های لازم برای صادرات از این بندر به کشورهای حوزه خلیج فارس فراهم شده است.