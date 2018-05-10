۴۰ درصد مدارس کشور توسط خیرین ساخته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل نوسازی مدارس، فرزاد تیموری در مراسم نکوداشت خیرین مدرسه‌ساز کبودراهنگ اظهار کرد: بعد از انقلاب اسلامی بیش از ۱۰۷ هزار مدرسه در سطح کشور ساخته شده که از این تعداد، ساخت ۴۰ درصد توسط خیرین بوده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان با بیان اینکه هر ساله عملکرد و تعهدات خیرین مدرسه‌ساز طی یک جشنواره مطرح و از خیرین مدرسه‌ساز تکریم می‌شود، افزود: امسال شاهد برگزاری بیستمین سال فعالیت خیرین هستیم.

وی بیان کرد: بیستمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز با رویکرد مشارکت خیرین در امر مقدس مدرسه‌سازی برگزار می‌شود.

تیموری یادآور شد: خیرین با تمام مشکلاتی که بر سر راه خویش دارند پر توان‌تر از هر سال به تعهدات خود جامه عمل می‌پوشانند.

وی ابراز امیدواری کرد شاهد مشارکت هرچه بیشتر خیرین مدرسه‌ساز در امر مقدس مدرسه‌سازی بوده و جشنواره پرخیری در راه داشته باشیم.

