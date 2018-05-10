زنجیره زرشک نجات بخش کشاورزان خراسان جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طهماسبی صبح پنجشنبه در بازدید از بارگاه‌های بهداشتی زرشک روستای عباس‌آباد دشت از توابع قاین اظهار کرد: در حال حاضر سهم زیادی از زرشک تولیدی خراسان جنوبی که محصول استراتژیک این استان نیز است به‌صورت خام فروشی عرضه می‌شود.

وی شرط حضور موفق در بازار را ایجاد زنجیره زرشک عنوان و تصریح کرد: باید خود کشاورزان برای این کار اقدام کنند و با توجه به درآمدی که دارند یک مقدار را به زنجیره زرشک اختصاص دهند.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در راستای این موضوع در حال حاضر دولت وام شش‌درصدی به کشاورزان ارائه می‌دهد.

طهماسبی با اشاره به وام‌های چهار درصد مرزی یادآور شد: باوجود سامانه کارا و بهره‌مندی از این تسهیلات می‌توان در همین مکان یک سایت ایجاد کرد.

وی ایجاد زنجیره زرشک با توجه به منافعی که برای کشاورزان دارد را اقدامی مهم دانست و خاطرنشان کرد: نمایندگان استان باید به این امر مهم توجه ویژه کنند.