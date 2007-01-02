معیارهای انتخاب دانشگاه برای اعزام دانشجویان به خارج از کشور اعلام شد

مدیر کل بورس و دانشجویان خارج از کشور وزارت علوم در گفتگو با مهر با بیان این خبر افزود : در راستای اعزام دانشجویان به خارج از کشور معیارهایی در نظر گرفته می شود. بالا بودن سطح علمی دانشگاه، مقرون به صرفه بودن اعزام برای وزارت علوم به دانشگاهی خاص و سازگاری با فرهنگ ایران و در تضاد نبودن معیارهای اصلی انتخاب دانشگاه های خارج از کشور برای بورسیه دانشجویان و اعزام آنها مواردی است که از این پس در بورسیه دانشجویان در نظر گرفته خواهد شد.
علی اکبر متکان اضافه کرد: یکی از سیاست های وزارت علوم در زمینه اعزام دانشجوی بورسیه به دانشگاه های خارج از کشور اعتبارسنجی دانشگاه ها به وسیله رایزن های علمی و فرهنگی است.
وی افزود: به عنوان مثال کشور هند در زمینه IT و تولیدات نرم افزاری و کشور روسیه در زمینه فیزیک جهت اعزام دانشجوی ایرانی مطلوب ارزیابی شده اند. همچنین امکان سنجی لازم در زمینه دانشگاه های خارج از کشور در وزارت علوم انجام شده است.
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