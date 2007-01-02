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۱۲ دی ۱۳۸۵، ۱۰:۴۰

معیارهای انتخاب دانشگاه برای اعزام دانشجویان به خارج از کشور اعلام شد

معیارهای انتخاب دانشگاه برای اعزام دانشجویان به خارج از کشور اعلام شد

معیارهای وزارت علوم برای تعیین دانشگاه های مقصد جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور اعلام شد.

مدیر کل بورس و دانشجویان خارج از کشور وزارت علوم در گفتگو با مهر با بیان این خبر افزود : در راستای اعزام دانشجویان به خارج از کشور معیارهایی در نظر گرفته می شود. بالا بودن سطح علمی دانشگاه، مقرون به صرفه بودن اعزام برای وزارت علوم به دانشگاهی خاص و سازگاری با فرهنگ ایران و در تضاد نبودن معیارهای اصلی انتخاب دانشگاه های خارج از کشور برای بورسیه دانشجویان و اعزام آنها مواردی است که از این پس در بورسیه دانشجویان در نظر گرفته خواهد شد.

علی اکبر متکان اضافه کرد: یکی از سیاست های وزارت علوم در زمینه اعزام دانشجوی بورسیه به دانشگاه های خارج از کشور اعتبارسنجی دانشگاه ها به وسیله رایزن های علمی و فرهنگی است.

وی افزود: به عنوان مثال کشور هند در زمینه IT و تولیدات نرم افزاری و کشور روسیه در زمینه فیزیک جهت اعزام دانشجوی ایرانی مطلوب ارزیابی شده اند. همچنین امکان سنجی لازم در زمینه دانشگاه های خارج از کشور در وزارت علوم انجام شده است. 
کد مطلب 429295

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