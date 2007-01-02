قطع ارتباط خطوط اینترنتی در بخش های وسیعی از آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت Chunghwa Telecom Co که بزرگترین شرکت تلفن تایوان است از اعزام شدن چهار کشتی ویژه به محل اصلی خسارات وارد شده به کابل های انتقال خطوط اینترنت و آغاز تعمیر آنها از دوم ژانویه سال 2007 خبر داده و اعلام کرده است که این فرآیند ممکن است تا دو هفته به طول بیانجامد.

در همین حال یک شرکت متخصص ژاپنی از به درازا کشیدن فرآیند تعمیر کابل های اینترنت بین چند هفته تا چند ماه خبر داده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گفته می شود زمین لرزه 1/7 ریشتری جنوب تایوان که در 26 دسامبر روی داد به شرکت هایی نظیرKuwait Finance House و Nippon Yusen K.K. که به ترتیب بزرگترین بانک سرمایه گذاری اسلامی خلیج فارس و دومین خط بزرگ کشتی رانی ژاپن هستند، خسارات مالی فراوانی وارد کرده است.

در حال حاضر خطوط اینترنتی در بخش هایی از هنگ کنگ، هند، سنگاپور و چین قطع شده است.