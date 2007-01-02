  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۲ دی ۱۳۸۵، ۱۰:۴۶

قطع ارتباط خطوط اینترنتی در بخش های وسیعی از آسیا

قطع ارتباط خطوط اینترنتی در بخش های وسیعی از آسیا

کاربران اینترنتی در سراسر آسیا ممکن است مجبور شوند تا هفته ها برای از سرگیری سرویس دهی کامل خطوط اینترنتی که به دلیل وقوع زمین لرزه شدید تایوان دچار اختلال شده اند، در انتظار بمانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت Chunghwa Telecom Co که بزرگترین شرکت تلفن تایوان است از اعزام شدن چهار کشتی ویژه به محل اصلی خسارات وارد شده به کابل های انتقال خطوط اینترنت و آغاز تعمیر آنها از دوم ژانویه سال 2007 خبر داده و اعلام کرده است که این فرآیند ممکن است تا دو هفته به طول بیانجامد.

در همین حال یک شرکت متخصص ژاپنی از به درازا کشیدن فرآیند تعمیر کابل های اینترنت بین چند هفته تا چند ماه خبر داده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گفته می شود زمین لرزه 1/7 ریشتری جنوب تایوان که در 26 دسامبر روی داد به شرکت هایی نظیرKuwait Finance House و Nippon Yusen K.K. که به ترتیب بزرگترین بانک سرمایه گذاری اسلامی خلیج فارس و دومین خط بزرگ کشتی رانی ژاپن هستند، خسارات مالی فراوانی وارد کرده است.

در حال حاضر خطوط اینترنتی در بخش هایی از هنگ کنگ، هند، سنگاپور و چین قطع شده است.
کد مطلب 429304

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه