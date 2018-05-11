خروج ترامپ از برجام برای مخالفت با اوباماست/ ساخت فیلم انگلیسی

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست نوشت: اصغر فرهادی کارگردان برنده ۲ جایزه اسکار و یکی از سرشناس ترین فیلمسازان جهانی، سال ۲۰۱۷ حضور در مراسم جایزه اسکار را بایکوت کرد و در حالی که فیلمش به عنوان بهترین فیلم خارجی زبان برنده این جایزه شد در مراسم حضور نداشت و این کار را در اعتراض به ممنوعیت سفر ۷ کشور مسلمان از سوی ترامپ انجام داد.

در مطلبی که دیروز در این سایت منتشر شد، گفته شده پس از مصاحبه مطبوعاتی فرهادی در کن در روز دوم نمایش فیلمش، وی در هتل اقامتگاهش در کن با جک کویل خبرنگار آسوشیتدپرس صحبت کرد و درباره خروج ترامپ از برجام و از این گفت که دوست ندارد به عنوان یک فیلمساز جهانگرد شناخته شود. وی در عین حال درباره احساسات پیچیده اش برای وطنش حرف زد.

فرهادی در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره این که چه نظری درباره خروج آمریکا از قرارداد هسته ای دارد؟ گفت: دیروز بسیاری از ایرانیان برایم پیام های خوبی فرستادند اما من حس غمی نیز در پیام هایشان می دیدیم. شاید در ایران مخالفانی داشته باشم اما نمی توانم این لغو توافقنامه را بپذیرم. خیلی ها برای این توافق نامه کار کردند. این به دولت ایران مرتبط نیست، درباره مردم ایران است، آنها در فشار هستند. چند سال پیش وقتی من به نقاط مختلف سفر می کردم، مادری به رسانه ها گفت که فرزندش نیاز به دارو دارد. این مشکل برای تحریم ها ایجاد شده بود که بچه ها بدون دارو مانده بودند. بهانه ای برای خروج از این توافقنامه وجود ندارد جز این که بگوییم می خواهند هر کاری مخالف با کارهای اوباما انجام دهند.

فرهادی همچنین در این باره صحبت کرد که با ساخت فیلم در فرانسه و اسپانیا دوست ندارد به عنوان فیلمسازی جهانگرد شناخته شود که در کشورهای مختلف فیلم می سازد. وی گفت: آنچه برایم مهم است این است که در کشور خودم فیلم بسازم. البته می تواند این تصور وجود داشته باشد که وقتی در کشورهای دیگر کار می کنم آزادتر هستم اما این آزادی محدودیت های خودش را دارد زیرا شما از محتوا و موضوع های خودتان دور می شوید. شروع کار تلاش برای یافتن موضوعی است که مشابهتی با فرهنگ خودتان داشته باشد. به همین دلیل من ترجیح می دهم در کشور خودم بمانم و آنجا فیلم بسازم اما من در زندگی ام، به دنبال فرصت هایی برای کشف فرهنگی های دیگر هم بوده ام. وقتی در یک کشور دیگر فیلم می سازم مثل این است که یک تجربه ۱۰ ساله از زندگی در آن کشور به دست بیاورم.

در پاسخ به پرسشی از سوی خبرنگار مبنی بر این که شما ترجیح می دهید در ایران کار کنید، فرهادی گفت: فکر می کنم بیشتر فیلم هایم را در آینده در ایران بسازم. وقتی آنجا کار می کنی حسی می کنی همه چیز از دل خودت بیرون می آید، از وجودت اما وقتی در کشور دیگری کار می کنی همه چیز از عقل شما ریشه می گیرد.

پرسش بعدی خبرنگار این بود که مطمئنم پیشنهادهایی هم برای ساخت فیلم به زبان انگلیسی داشته اید، و فرهادی در پاسخ گفت: بله، پیشنهادهایی داشته ام. یکی از آنها ساخت فیلم بر مبنای موضوعی از نیویورک تایمز بوده؛ یک موضوع انسانی و جهانی. شاید روزی این کار را کردم. ممکن است این فیلم را بسازم ولی هنوز اولویت من نیست.