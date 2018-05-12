بی مهری تئاتری ها به عروسک/جایگاه واقعی نمایش عروسکی نامشخص است

مجید بشکال در گفتگو با مهر در مورد جایگاه نمایش عروسکی در استان هرمزگان بیان داشت: تنها کارگردانی است که کار عروسکی انجام میدهد.اما بهشدت معتقد است نمایش عروسکی در استان مورد بیمهری قرارگرفته و جایگاهی ندارد.
بشکال در مورد تفاوت نمایش عروسکی با نمایشهای صحنهای در چیست، گفت:استفاده از عروسک بارزترین تفاوت نمایش عروسکی با دیگر نمایشهاست که همین استفاده از عروسک کارایی متفاوتی از صحنه، حرکات دیالوگ و... به وجود میآورد.نمایشنامه عروسکی نیز تا حدی متفاوت با نمایشنامههای دیگر است زیرا جزئیات و حرکات عروسکها نیز بهصورت دقیق در نمایشنامه گفته میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که دلیل ضعیف بودن حوزه نمایش عروسکی در استان هرمزگان چیست گفت: عدم آشنایی کارگردانان به تاتر عروسکی با توجه به اینکه در استان هرمزگان تحصیلات آکادمیک تازهوارد شده که به همان اندازه شیوههای اجرایی متفاوت نیز کمتر به آن پرداخته میشود من فکر میکنم بزرگترین دلیلش همین باشد.
این فعال هنری عنوان کرد: نمایش عروسکی بهعنوان یک شیوه اجرایی قدرتمند که تأثیر بسزایی بر روی مخاطب دارد باید به همان اندازه نیز کارگردانان بیشتری برای فعالیت در حوزه داشته باشیم که اجرای بیشتر خود سبب جذب مخاطب بیشتری میشود.
این کارگردان تئاتر در خصوص امکانات برای اجرای نمایش عروسکی در بندرعباس بیان کرد: برای اجراهای عروسکی شرایط و امکانات بسیار کم است و درواقع ما در این زمینه بسیار فقیر هستیم زیرا هیچکدام از سالنهای ما استاندارد لازم را برای یک اجرای عروسکی ندارند.
بشکال با اشاره به اینکه حمایتی از نمایشهای عروسکی در استان نمیشود گفت: در استان هرمزگان نگاه حمایتی به هنر بهویژه تئاتر بسیار ضعیف است و عملاً هیچ حمایتی از هنر نمایش نمیشود چه برسد به نمایش عروسکی.زیرا درکی از آن بهعنوان یک شیوه متفاوت در اجرا وجود ندارد.نمونه آن اجرای ۱۳ دوره تئاتر عروسکی رضوی در هرمزگان است که هیچ تأثیری در این زمینه در استان نداشته.
این کارگردان تئاتر در پاسخ به این پرسش که تفاوت استفاده از عروسک برای یک کارگردان در چیست بیان داشت: نخستین مسئله به نگاه و تحلیل یک کارگردان برمیگردد. مسلماً یک کارگردان بر اساس تحلیل خود به سمت نمایشنامه عروسکی میرود. وقتی کارگردان ببیند که نمایشنامه پتانسیل اجرای فرمالیستی با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارد را داراست به سمت عروسک و اجرای متفاوت میرود.
وی افزود: اجرای نمایش عروسکی شیوههای مختلفی دارد بهعنوانمثال اپرای عروسکی مکبث که در تهران به اجرا درآمد فقط نگاه عروسکی در شخصیتها وجود داشت اما گاهی کارگردان به دنبال تحلیل محتوایی است که عروسک بهعنوان یک نماد و نشانه تحلیل محتوایی کارگردان را به عرضه میگذارد و در واقع تفاوتها در همین نگاه است.
بشکال که یک نمایش عروسکی برای جشنواره عروسکی مبارک آماده کرده اظهار کرد: طرح نمایش مکبث در حال حاضر برای جشنواره عروسکی مبارک پذیرفتهشده که به بازبینی رفته است. این نمایش با شش عروسکگردان و یک بازیگر صحنهای طراحی و اجرا میشود.
این فعال هنری در توضیح این نمایش گفت: کارکترها بر اساس تحلیل محتوایی که سه کارکتر اصلی است در نمایش استفاده میشود.لیدی، لیدی مکبث و ساحره که البته در این نمایش سه ساحره تبدیل به یک ساحره شده است.
بشکال عنوان کرد: نگاهم به این نمایش در بعد بینالمللی بوده و امیدوارم شرایط فراهم شود که بتوانیم در خارج از ایران ن را به اجرا دربیاوریم البته در مرحله اول به دنبال اجرای عموم در بندرعباس و بعد جشنواره مبارک هستم.
