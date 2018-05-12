یوسف نجفی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه با همکاری دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون مشارکت ۵۰ درصدی دولت در امر مدرسهسازی در قالب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به تصویب رسید که اگر در پروژهای ۵۰ درصد خیران مشارکت داشته باشند ۵۰ درصد دیگر آن را دولت پرداخت میکند، سال گذشته وزارت آموزش و پرورش نتوانست سهم خود را ادا کند.
وی با تأکید بر اینکه سال گذشته میزان تعهد خیرین در کشور ۸۰۰ میلیارد تومان بود که از این میزان ۴۰۰ میلیارد تومان تحقق یافت، گفت: در لایحه بودجه سال جاری بر اساس سهم تحققیافته خیرین در امر مدرسهسازی را پیشبینی کردهایم تا اگر خیرین نتوانستند پروژه را به اتمام برسانند ۵۰ درصد هزینه پروژه را دولت پرداخت کند.
معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: واقعیت این است که دولت بهتنهایی نمیتواند از عهده تمامی مشکلات برآید و نیاز به مشارکت خیرین دارد اما درعینحال که خیرین دولت را یاری میدهند ولی این اقدام آنها از آثار معنوی بالایی برخوردار است.
بیشتر بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق می شود
نجفی از تحصیل دانشآموزان در ۹۸۰ کلاس خشتی و گلی در استانهای کشور خبر داد و گفت: علاوه بر مدارس خشتی و گلی، در سطح کشور ۷۰۰ کلاس کانکسی داریم و تعداد کلاسهای درس کَپَری ۱۵۰ مورد است، آیا اینکه میتوان در برخی مناطق مدارس دائمی ساخت یقیناً جمعیت دانشآموزی این اجازه را نمیدهد و از طرفی هم به خاطر مهاجرت روستائیان و عدم وجود امکان توسعه نمیشود مدرسه در این مناطق ساخت.
وی افزود: توصیه ما به سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور این است که مشارکتهای خیرین را در امر مدرسهسازی به سمتی سوق دهد تا در آینده مدارس پابرجا بماند، این در حالی است که در گذشته در برخی مناطق مدارسی احداثشده که اکنون به دلیل نبود دانشآموز بلااستفاده مانده است و حال بهعنوان انبار مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش وظیفه رسیدگی به ۷۵۰ منطقه آموزش و پرورش و ۱۲۰ هزار مدرسه در کشور دارد، گفت: بودجهای که برای وزارت آموزش و پرورش در مجلس تعیین میشود عمده آن صرف پرداخت حقوق و مزایای معلمان و پرسنل اداری میشود و تنها بخش ناچیز برای اجرای پروژههای عمرانی میماند بهطوری که سال گذشته بودجه آموزش و پرورش که در مجلس تصویبشده بود تنها ۵۰ درصد تخصیص یافت.
