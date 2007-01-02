یاراحمدی دبیر دومین جشن ادبیات نمایشی ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه تئاتر اعلام کرد دبیر و اعضا کمیته‌های مختلف دومین جشن آثار برتر ادبیات نمایشی ایران با تصویب شورای سیاستگذاری این جشن متشکل از اعضا هیئت مدیره کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر انتخاب شدند.

بر این اساس، حسن باستانی به عنوان قائم مقام دبیر، محمد یعقوبی به عنوان مسئول امور مالی و بهزاد صدیقی به عنوان مسئول روابط عمومی و سخنگوی جشن انتخاب شدند. مسئولیت امور هماهنگی را عباس شادروان بر عهده گرفت و نادر برهانی مرند، طیبه محمدعلی و بابک والی نیز به ترتیب مسئولیت انتشارات، دبیرخانه و برگزاری جلسات این جشن را پذیرفتند.

طبق مصوبه شورای سیاستگذاری دومین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران، اعضا این شورا، مسئولین کمیته های مختلف جشن و هیئت داوران حق شرکت در مسابقه را ندارند. دومین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران بهار سال 86 برگزار می شود.