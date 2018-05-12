۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۴۳

سوریه توان «ایجاد موازنه وحشت» با اسرائیل را به دست آورده است

رئیس پارلمان لبنان و جنبش امل این کشور تأکید کردند که توانایی ارتش سوریه در هدف قرار دادن مواضع رژیم صهیونیستی منجر به ایجاد «موازنه وحشت» با اسرائیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد که سوریه موفق به ایجاد موازنه وحشت با اسرائیل شده است.

وی تأکید کرد که این مسأله با توانایی ارتش سوریه در هدف قرار دادن مواضع اسرائیل در جولان اشغالی در دهم ماه می جاری و پاسخ هشدار دهنده ارتش سوریه محقق شده است.

رئیس پارلمان لبنان در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال شکل گیری جنگ میان اسرائیل و سوریه هم تأکید کرد که با توجه به مساحت کمی که اسرائیل در اختیار دارد، به سود این رژیم نیست که درگیر جنگی بلند مدت یا واقعی شود.

به گفته او به همین دلیل اسرائیل از این تاکتیک استفاده می کند که مناطق مهمی را در خاک سوریه انتخاب کرده و باز می گردد.

رئیس جنبش امل لبنان و یکی از هم پیمانان حزب الله که در انتخابات پارلمانی اخیر لبنان پیروز شده اند تأکید کرد که چنین جنگی قطعا منافع آمریکا در سوریه را به خطر انداخته و در صورت وقوع جنگی پیامدهای آن را حتی آمریکایی های موجود در سوریه می توانند پیش بینی کنند.

