ششمین جشنواره تئاتر ملی ایثار به میزبانی کرمانشاه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی پیش طی امروز شنبه ششمین جشنواره تئاتر ملی ایثار به میزبانی استان کرمانشاه با حضور هنرمندان شرکت کننده از سراسر کشور در گلزارشهدای کرمانشاه و ادای احترام این هنرمندان به شهدا آغاز به کار کرد.

حجت الاسلام هادی عسگری، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه در حاشیه این افتتاحیه به خبرنگار مهر گفت: استان کرمانشاه دومین بار است که میزبان این جشنواره است.

وی از برگزاری اجراهای مختلف در دو بخش صحنه ای و خیابانی در این جشنواره خبر داد و گفت: اجراها از امروز شنبه ۲۲ اردیبهشت آغاز شده و تا روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ادامه دارد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه از برگزاری ۵۶ اجرای صحنه ای و خیابانی در این جشنواره ملی خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد ۴۲ اجرا خیابانی بوده که در محوطه بازار کرمانشاه مقابل هتل پارسیان و محوطه باز مجتمع فرهنگی و هنری انتظار انجام خواهد شد.

وی افزود: در این جشنواره ۱۴ نمایش صحنه ای از هنرمندان شهرهای اندیمشک، تهران، شیراز، ایلام، مشهد، یاسوج، بوشهر، کرمانشاه و میناب در مجتمع های شهید آوینی و انتظار کرمانشاه به روی صحنه می رود.

حجت الاسلام عسگری از حضور هنرمندان استان های اصفهان، خوزستان، مازندران، گیلان و مرکزی نیز در این جشنواره خبر داد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه از برگزاری کارگاه های آموزشی از جمله نمایش درمانی و روانشناسی در حاشیه برگزاری این جشنواره خبر داد.

وی یادآور شد: فراخوان این جشنواره پاییز ۹۶ با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و خانواده‌های شاهد و ایثارگر اعلام‌شده بود که در نهایت ۵۶۸ اثر ارسال شد و از این تعداد ۳۹۰ نمایشنامه صحنه‌ای و ۱۷۸ نمایشنامه خیابانی بود.

این مسئول ادامه داد: در این جشنواره از ۲۲ اثر خیابانی و ۱۳ اثر صحنه ای انتخاب شده تا به اجرا بپردازند و در اختتامیه نیز از آثار برتر در هر بخش تجلیل می شود.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با ابزار هنر عنوان و ابراز امیدواری کرد، برگزاری این جشنواره بتواند در ترویج و نهادینه کردن این فرهنگ بسیار موثر باشد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه گفت: مراسم اختتامیه این جشنواره نیز روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت در محل تالار مجتمع فرهنگی و هنری انتظار برگزار می شود.