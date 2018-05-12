اروپا به تعهداتش در برجام عمل نکند مجلس تصمیم قاطعانه می گیرد

داود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خروج آمریکا از برجام و موضوع گیری مجلس در این زمینه اظهارداشت: همانطور که می دانید برجام یک توافق و تعهد بین المللی است که با خارج شدن یک کشور مانند آمریکا باطل نمی شود و پابرجاست.

وی افزود: البته این پابرجایی تا زمانی است که کشورهای اروپایی به تعهدات امضا شده در برجام بدون کم و کاست عمل کنند و منافع ایران بر اساس آنچه در مذاکرات آمده تامین شود.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ایران اسلامی بر اساس آموزه های دینی همواره پایبند تعهدات خود بوده و هست و ما انتظار داریم اروپا به تعهد خد عمل کند.

عمل آمریکا قابل پیش بینی بود

وی اظهارداشت: همانطوری که رهبر معظم انقلاب تذکر وهشدار داده بودند ما به امریکا اعتماد نداشتیم ولی حضور کشورهای دیگر موجب شد ما نیز پای میز مذاکره آمده و به جهان نشان دهیم ایران اهل صلح و سازش و گفتگوست و اگر عهدی ببندد به آن عمل می کند و خوشبختانه جهان دید که آمریکا هیچ پایبندی به گفته ها و تعهداتش ندارد و این موضوع گیری برای آمریکا یک رسوایی است.

محمدی اضافه کرد: حرکت ترامپ برای ما قابل پیش بینی بود تا تحریم ها تشدید شود و چیز عجیب و جدیدی نبود اما شاید برای مردم جهان که از نیت های پلید برخی سردمداران آمریکا بی خبر بودند پیام جدیدی بود تا دیگر کشورها در معامله با استکبار هوشیار باشند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اگر منافع ملت و کشور تامین شود پایبند هستیم در غیر این صورت نظام تصمیم لازم را خواهد گرفت و مجلس نیز همپای دولت و تصمیمات نظام همراهی لازم را انجام می دهد تا پاسخ این حرکت داده شود.