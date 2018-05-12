آذر منصوری قائم‌مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حزب اتحاد ملت از کدام نامزد تصدی شهرداری تهران حمایت خواهد کرد اظهار داشت: هنوز به جمع‌بندی نرسیده ایم اما قاعدتا باید در این زمینه جلسه‌ای را در حزب برگزار کنیم.

وی درباره اینکه آیا حزب اتحاد ملت با حزب کارگزاران برای گزینه شهرداری تهران گفتگویی داشته است گفت: خیر؛ در این زمینه گفتگویی با حزب کارگزاران نداشته‌ایم.

نماینده مجلس ششم درباره آخرین وضعیت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اظهار داشت: شورای عالی سیاستگذاری، فعلا کار خود را آغاز نکرده است.

منصوری تاکید کرد: ماموریت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، تا انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ۹۶ بود که قاعدتا برای نحوه شکل گیری دور جدید فعالیت های آن، هیئت رئیسه شورا باید تصمیم‌گیری کند که من هم از این تصمیم اطلاعی ندارم.

وی تصریح کرد: برای دور جدید فعالیت‌های شورای عالی اصلاح‌طلبان، به آسیب‌شناسی و نقد و بررسی عملکرد گذشته شورا نیاز داریم.

منصوری در پاسخ به این سوال که آیا باید در آینده شاهد ادامه فعالیت های شورای عالی سیاسگذاری اصلاح طلبان باشیم یا خیر، گفت: این مساله به تصمیم گیری مجموعه اصلاح طلبانی که عضو شورا هستند و نقشی که «رئیس دولت اصلاحات» ایفا می‌کند، بستگی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیشتر سیدعبدالواحد موسوی لاری نائب رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز به کار رسمی دور جدید فعالیت های این شورا خبر داده بود.(اینجا بخوانید)