حمایت از کادر فنی شکست خورده جزو محاسن رئیس فدراسیون بوکس است

علیرضا استکی مربی سابق تیم ملی بوکس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد تیم جوانان در رقابتهای آسیایی عنوان کرد: نتیجه تیم ملی جوانان در رقابتهای قهرمانی آسیا تایلند اصلا نتیجه خوبی نبود. تیم جوانان در یک زمانی یک طلا و چهار نقره در آسیا کسب کرده است و سال گذشته نیز یک طلا و یک برنز در این رقابتها بدست آورد. نکته جالب سرمربی تیم ملی جوانان این است که عادت دارد بعد از هر مسابقه ای که برمی گردد ادعا می کند که بهترین عملکرد را داشته و رکورد شکن بوده است و در گذشته در باکو هم همین صحبت ها را کرده بود.

وی افزود: به نظر من این کار حسین ثوری رئیس فدراسیون بوکس جالب است که از کادر فنی شکست خورده خود هم حمایت می کند و دست به ترکیبش نمی زند. ثوری پشت کادر فنی اش ایستاده و به مربیان فرصت می دهد و شاید همین تیم بتواند در سال بعد نتیجه خوبی بگیرد. انصاری مربی کوچکی نیست اما به نظرم باید در جایگاه خودش از وی استفاده شود. امیدوارم او هم موفق شود.

استکی در خصوص تیم ملی بوکس بزرگسالان هم عنوان کرد: در مورد تیم ملی بوکس بزرگسالان هم باید بگویم این تیمی که امروز دست اکبر احدی و همکارانش است چهار سال مداوم در اردو به سر می برد. همین سه بوکسوری که در تورنمنت اخیر به مدال رسیدند در طی چهار سال گذشته در اردو بوده اند و بارها هم مدال گرفته اند. در واقع احدی با یک تیم پخته کار می کند. احدی حدود ۸ ماه است که تیم را تمرین می دهد، چند سفر تدارکاتی داشته اند که برای هر تیمی در بوکس در زمان های مختلف میسر نبوده است. حتی برخی مواقع تیم ها در ۹ ماه تمرین به یک سفر تدارکاتی هم نمی رفتند.

وی ادامه داد: امیدوارم تیم ملی در بازیهای آسیایی جاکارتا نتیجه بگیرد. شرایط بوکس جوانان و بزرگسالان خیلی متفاوت است. در تیم ملی جوانان نمی شود شق القمر کرد ولی در بوکس بزرگسالان شرایط متفاوت است. از این تیم انتظار می رود و اینکه هر دقیقه بهانه می آورند و مصاحبه می کنند که کم توجهی می شود بی انصافی است و قابل قبول نمی باشد. در کل این سالها تیم امروزی بهترین تدارکات را دارد. اعزام های خوبی داشته و خواهد داشت. این بوکسورها چهار سال است در تیم ملی تمرین می کنند و در اکثر مسابقات حضور دارند. نباید از اسم برخی بوکسورها مثل سجاد محرابی به راحتی بگذرند. حسن فدراسیون فعلی این است که از کادر شکست خورده اش هم حمایت می کند و امیدوارم این حمایتها به نتیجه برسد.

مربی سابق تیم ملی بوکس با اشاره به موفقیت برخی شاگردان سابقش در تیم ملی عنوان کرد: اتفاقی که من را در بوکس خوشحال می کند این است که بوکسورهایی که روزی حمایتشان کردیم و پشتشان ایستادیم حالا دارند می درخشند. من به هرچه می خواستم از بوکس رسیده ام و دیدن موفقیت بوکسورهای جوان که خیلی ها را فدراسیون نمی خواست و ما به زور به تیم ملی آوردیم خیلی خوشحالم می کند. امیدوارم خوب روی این بوکسورها کار شود و به نتیجه خوب دست پیدا کنند.

وی در خصوص تمرینات امیر علی اکبری هم تصریح کرد: علی اکبری هم تمریناتش را با قدرت ادامه می دهد و بیش از ۳۰ جلسه تمرین کرده ایم و برای مسابقات بعدی آماده می شود. من هم هر کمکی از دستم بر بیاید برایش انجام می دهم.

استکی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم که جو خوبی در بوکس حاکم شود و این قدر آدم ها نون به نرخ روز نخورند. برخی آدمها که تا چند ماه پیش طرفدار ثوری بوده اند و حالا جایی در فدراسیون ندارند این روزها بر علیه وی در فضای مجازی فعال می کنند که این اصلا جالب نیست. الان وقت این نیست که پشت فدراسیون را خالی کنیم الان باید به تیم ملی کمک کرد تا تیم ملی هم نتیجه بگیرد. بوکس مال بوکسی هاست و باید به ثوری رئیس فدراسیون کمک کرد و کسی هم اگر نمی خواهد کمک کند گره ای بر گره های فدراسیون اضافه نکند.