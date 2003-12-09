فيلم "كاغذ باد" در جشنواره كارگردانان جوان "سوني" حضور مي يابد

عصمتي زماني در گفت وگو با خبرنگار هنري "مهر" ، افزود: اين فيلم 16 دقيقه اي كه به طريقه "دي وي كم" فيلمبرداري شده ، داستان پسري است كه با يد همچون ديگر دانش آموزان ، والدينش در نشست انجمن اوليا و مربيان مدرسه شركت كنند اما به دليل زندان بودن پدر و فعاليت تمام وقت مادر دريك كارگاه با مشكل مواجه مي شود.

وي ادامه داد: اين فيلم به دبيرخانه جشنواره كارگردانان جوان سوني ارسال شده و اميدوارم با توجه به مضمون فيلم ، نظر مخاطبان اين رويداد جلب شود.

كارگردان فيلم هاي كوتاه " كاغذ باد" و "خاك خوب" همچنين از توليد فيلم با موضوع اعتياد به سفارش مركز گسترش سينماي مستند وتجربي خبر داد و گفت : اين فيلم كوتاه به سفارش ستاد پيشگيري از اعتياد ، سازمان بهزيستي توليد مي شود.

وي همچنين ساخت دو اثر 35 ميليمتري با عناوين "مجبور آباد" و " در كنار جاده" را از ديگر آثار جديد خود عنوان كرد و افزود: اين فيلم هاي در مرحله فني قرار دارند و بزودي آماده نمايش مي شوند.

عصمتي زماني، پيشتر به خاطر فيلم كوتاه "خاك خوب" جوايزي از جشنواره هاي بين المللي "سينماي جوان"، "كودك ونوجوان" ، "بالم استرينگ" ، "تورنتو"، "بوسان" و "سينماي حقيقت" دريافت كرده است.