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۱۸ آذر ۱۳۸۲، ۱۲:۰۰

"علي عصمتي زماني" كارگردان فيلم كوتاه در گفت و گو با "مهر" :

فيلم "كاغذ باد" در جشنواره كارگردانان جوان "سوني" حضور مي يابد

فيلم كوتاه " كاغذ باد" به كارگرداني "علي عصمتي زماني" در دومين جشنواره سراسري كارگردانان جوان سوني به نمايش گذاشته مي شود.

عصمتي زماني در گفت وگو با خبرنگار هنري "مهر" ، افزود:  اين فيلم 16 دقيقه اي  كه به طريقه "دي وي كم" فيلمبرداري شده  ، داستان  پسري است كه با يد همچون ديگر دانش آموزان ، والدينش در نشست انجمن اوليا و مربيان  مدرسه شركت كنند اما به دليل زندان بودن پدر و فعاليت  تمام وقت مادر دريك كارگاه  با مشكل مواجه  مي شود.
وي ادامه داد:  اين فيلم به دبيرخانه جشنواره كارگردانان جوان سوني ارسال شده  و اميدوارم  با  توجه به مضمون فيلم ، نظر مخاطبان اين رويداد جلب شود.
كارگردان فيلم هاي كوتاه " كاغذ باد" و "خاك خوب"  همچنين  از توليد  فيلم با موضوع  اعتياد به سفارش مركز گسترش سينماي مستند وتجربي خبر داد و گفت : اين فيلم كوتاه  به  سفارش ستاد پيشگيري از اعتياد ، سازمان بهزيستي  توليد مي شود.
وي همچنين ساخت  دو اثر 35 ميليمتري  با عناوين "مجبور آباد" و " در كنار جاده"  را از ديگر آثار جديد خود عنوان كرد و افزود: اين فيلم هاي در مرحله فني قرار دارند و بزودي آماده نمايش مي شوند.
عصمتي زماني، پيشتر به خاطر فيلم كوتاه "خاك خوب" جوايزي از جشنواره هاي بين المللي "سينماي جوان"، "كودك ونوجوان" ، "بالم استرينگ" ، "تورنتو"، "بوسان" و "سينماي حقيقت"  دريافت كرده است.

کد مطلب 42939

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