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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۱۵

رئیس مرکز نظارت دانشگاه تاکید کرد:

پاسخگویی بموقع به مطالبات مردم در دانشگاه آزاد

پاسخگویی بموقع به مطالبات مردم در دانشگاه آزاد

رئیس مرکز نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد گفت: پاسخگویی بموقع به مطالبات مردم نشان از مدیریت توانمند در این دانشگاه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمد عبدالله خانی در جلسه شورای استانی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان گفت: اصالت دانشگاه آزاد اسلامی برگرفته از انقلاب و فعالیت آن در راستای سیاست‌های نظام و رهبری است.

وی نظارت بر کیفیت عملکرد دانشگاه را از وظایف اصلی بازرسی عنوان کرد و افزود: همکاری واحدها و مراکز دانشگاهی با دفتر بازرسی در چارچوب‌ها و آیین‌نامه‌های تعریف شده، موجب می‌شود تا مجموعه در مسیر رشد و پیشرفت قرار گیرد.

رئیس مرکز نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی باتوجه به نقش مهم بازرسان در امر بازرسی در هر سازمان و نهادی، گفت: ضرورت وجود نظارت و توصیه به ایجاد یک سیستم نظارتی به معنای بی اعتمادی به کارکنان نیست بلکه برای داشتن یک سازمان سرآمد، نظارت لازم است تا موجبات ارتقا و سرآمدی سازمان فراهم شود.

عبدالله خانی تاکید کرد: پاسخگویی بموقع به مطالبات مردم در دانشگاه آزاد نشان از مدیریت توانمند در این دانشگاه است.

کد مطلب 4293927

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