به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمد عبدالله خانی در جلسه شورای استانی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان گفت: اصالت دانشگاه آزاد اسلامی برگرفته از انقلاب و فعالیت آن در راستای سیاست‌های نظام و رهبری است.

وی نظارت بر کیفیت عملکرد دانشگاه را از وظایف اصلی بازرسی عنوان کرد و افزود: همکاری واحدها و مراکز دانشگاهی با دفتر بازرسی در چارچوب‌ها و آیین‌نامه‌های تعریف شده، موجب می‌شود تا مجموعه در مسیر رشد و پیشرفت قرار گیرد.

رئیس مرکز نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی باتوجه به نقش مهم بازرسان در امر بازرسی در هر سازمان و نهادی، گفت: ضرورت وجود نظارت و توصیه به ایجاد یک سیستم نظارتی به معنای بی اعتمادی به کارکنان نیست بلکه برای داشتن یک سازمان سرآمد، نظارت لازم است تا موجبات ارتقا و سرآمدی سازمان فراهم شود.

عبدالله خانی تاکید کرد: پاسخگویی بموقع به مطالبات مردم در دانشگاه آزاد نشان از مدیریت توانمند در این دانشگاه است.