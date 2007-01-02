به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه که دارای امتیاز آموزش مداوم جامعه پزشکی است با هدف معرفی جدیدترین روش های تشخیص و درمان ناباروری ، بررسی چالش های موجود در انتخاب روش های مختلف درمان ناباروری و بررسی علل عدم موفقیت روش های درمانی کمک باروری روز پنجشنبه 14 دی ماه برگزار خواهد شد.

دکتر محمد رضا صادقی، معاون پژوهشی - آموزشی پژوهشکده و مدیر هماهنگی سمینار با اعلام این خبر افزود: با وجود یشرفت های شگرفی که در روش های کمک باروری صورت گرفته است شانس بهره مندی از روش های کمک باروری و فرزند دار شدن بخش عمده ای از زوجین فراهم شده، اما همواره به جهت ماهیت روند باروری و تولید مثل، هیچ گاه موفقیت این روش ها قطعی نبوده و در حال حاضر نیز بیشترین آمار موفقیت این روش ها در حد 50 درصد است. لذا بسیاری از زوجین ، نیازمند تکرار درمان هستند.

وی افزود : در این کارگاه که با حضور محققین و صاحب نظران داخلی و خارجی برگزار می شود علل عدم موفقیت روش های کمک باروری در زوجین نابارور از جنبه های مختلف زنان، آندریولوژی، جنین شناسی، ایمونولوژی و ژنتیک غدد درون ریز، عوامل عفونی و سایر جنبه های تخصصی بررسی خواهد شد و راهکارهای عملی چگونگی مواجهه با این گونه زوجین و نحوه انتخاب روش درمانی مناسب معرفی خواهد شد.

این برنامه برای سومین بار و به مناسبت هشتمین سالروز افتتاح پژوهشکده فن آوری های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی - ابن سینا و سومین سالروز افتتاح مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا در محل این مرکز برگزار می شود.