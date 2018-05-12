صادرات کشور یکماهه ۳.۱ میلیارد دلار شد/واردات ۲.۵ میلیارد دلار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، فرود عسگری درباره وضیت تجاری کشور پس از راه اندازی سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی)، اظهارداشت: براساس آمار دریافتی از فعالیت حوزه تجارت خارجی در یک ماهه فروردین به میزان ۳.۱ میلیارد دلار صادرات با رشد ۱۵ درصدی به ثبت رسید.

وی افزود: همچنین در زمینه ورود کالا به کشور نیز رقم ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به ثبت رسید که رشد ۷ درصدی داشته است. رییس کل گمرک ایران ادامه داد: در حوزه صادرات به غیر از دو حوزه پتروشیمی و میعانات گازی در بخش سایر کالاها با افزایش ۴۰ درصدی مواجه بودیم که همه این آمار و ارقام نشان دهنده ادامه فعالیت ها پس از راه اندازی سامانه نیما و با سرعتی بیش از گذشته است.

عسگری در ادامه با اشاره به اینکه امیدوارم این روند مثبت ادامه داشته باشد، گفت: براساس اعلام بانک مرکزی نیز سامانه در حال فعالیت است و تاکنون در این سامانه حدود ۵ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده است.

وی درباره روند ترخیص کالاها نیز اظهارداشت: براساس گزارش دریافت شده از بندر امام خمینی (ره) و بندر شهید رجایی که دو مبادی مهم برای ترخیص کالاهای اساسی است، روند ترخیص کالاها به آسانی در حال انجام است.

به گزارش ایبِنا، سامانه «نیما» یا «نظام یکپارچه‌ معاملات ارزی» با هدف تسهیل تامین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابت صرافان برای تامین ارز متقاضیان راه اندازی شد.

در این سامانه واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات به عنوان عرضه کننده ارز، واسطه گران شامل بانک‌ها و صرافی‌ها که منابع را از سمت عرضه کنندگان به متقاضیان هدایت می‌کنند و نقش سیاستگذار ارزی حضور دارند.