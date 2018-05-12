تراموا هفته دولت در ارومیه کلنگ زنی می شود

محمد حضرت پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تراموا یکی از بزرگترین پروژه‌های مدیریت شهری ارومیه است افزود: مطالعات اجرای تراموی شهری ارومیه به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه کلنگ زنی این طرح از محل منابع خارجی هفته دولت امسال امیدوارم صورت گیرد اضافه کرد: بازگشت سرمایه این طرح ۱۰ ساله بود و در صورت تحقق زمینه ساز تحول بزرگی در حوزه حمل و نقل شهری ارومیه خواهد بود.

حضرت پور با بیان اینکه در صورت کلنگ زنی تراموا در سال ۹۷ کلنگ زنی سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید ادامه داد: برابر با کارشناسی‌های صورت گرفته بهترین راهکار برای توسعه حمل و نقل ریلی در ارومیه راه اندازی تراموای شهری است تراموای که هم اینک در ۶۷ درصد شهرهای دنیا از آن استفاده می‌کنند.

شهردار ارومیه در خصوص اتمام طرح های نیمه تمام مدیریت شهری ارومیه گفت: کمربند دوم شهر ارومیه بر اساس توافق صورت گرفته با شورای شهر در دست اجرا بوده و هفت کیلومتر از این طرح تا پایان سال ۹۷ به اتمام می رسد.

حضرت پور با اشاره به طرح پیاده رو سازی در شهر ارومیه نیز افزود: امسال پیاده رو سازی حداقل ۱۰ خیابان بالای ۱۶ متر منتهی به رینگ درونی شهر ارومیه اجرا و خاتمه می یابد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پیاده رو سازی خیابانهای خارج از رینگ درونی نیز امسال اجرایی می شود افزود: امسال پیاده رو سازی خیابانهای ابوذر و از سمت جاده سلماس تا دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه اجرایی می شود.

حضرت پور از نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر ارومیه خبر داد و افزود: در این راستا ۱۰۰ دستگاه اتوبوس و هزار دستگاه تاکسی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شده که به مرور زمان با هدف نوسازی ناوگان حمل و عمومی مورد استفاده قرار می گیرد.

شهردار ارومیه با بیان اینکه از ۴۱۷ هکتار بافت فرسوده شهر ارومیه در بخش بافت تاریخی و میراث فرهنگی این شهر قرار گرفته است گفت: از این میزان ۳۳۰ هکتار بافت تاریخی است که اقدامات ما برای مرمت وبازسازی این بخش با همکاری میراث فرهنگی اجرایی می شود.

حضرت پور اضافه کرد: نداشتن قدرت ریسک بالا جهت نوسازی، عدم توان مالی، مقرون به صرفه نبودن برای سازندگان، نداشتن انگیزه لازم مالکان سالخورده در کنار برخی موانع دولتی و شهرداری ها از مشکلا ت موجود در حوزه نوسازی بافت فرسوده است.

شهردار ارومیه همچنین از تخصیص ۱۴ میلیارد تومان برای اجرای طرح های عمرانی از جمله تعریض جاده و روشنایی جاده و احداث تقاطع غیرهمسطح در ورودی جاده گلمان خبر داد و گفت: با اجرایی شدن این طرح مشکلات شهروندان این جاده برطرف می شود.