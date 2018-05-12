رشد مصرف بنزین تشدید شد/لزوم توجه به مدیریت مصرف

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در گفتگو با خبرنگار مهر میزان میانگین مصرف بنزین کل کشور را ٨٥ میلیون لیتر در روز اعلام کرد و گفت: اکنون با رشد مصرف ١١.٥ درصدی رو به رو هستیم در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته رشد ٧.٥ درصدی را تجربه کردیم.

وی تصریح کرد: با این حساب، رشد مصرف بنزین تشدید شده است و لازم است برای مدیریت مصرف اقدامات موثری انجام شود.

با نزدیک شدن به فصل تابستان و آغاز سفرهای این فصل، مصرف و تامین بنزین تبدیل به یکی ازدغدغه های دولت می شود. دغدغه ای که انگشت مسوولیت آن به سوی وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش نشانه می رود، در حالی که طبق گفته های مکرر بیژن زنگنه، وزیر نفت و علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، مصرف بهینه بنزین مستقیما به کیفیت موتور خودروها باز می گردد. چرا که در مقوله مصرف بنزین دو محور کمیت و کیفیت مطرح است. طبق اعلام وزارت نفت تمام بنزین عرضه شده در کلان شهرها دارای استاندارد یورو٤ است و در سایر استان های کشور نیز بنزین با سولفور و گوگرد حداقلی توزیع می شود.

نکته دیگری که درباره مقوله مصرف بنزین منجر به شکل گیری اختلاف بین وزارت نفت و خودروسازان شده است، اختلاف درباره میزان مصرف بنزین در خودروهای داخلی و خارجی است. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش می گوید وقتی میزان مصرف بنزین خودروهای وارداتی و خودروهای داخلی در یک فضای آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته ، مشخص شده که خودروهای وارداتی بنزین (یورو٤) را با احتراق کامل و کمتر از خودروی داخلی مصرف می کنند. به عبارت دیگر خودروهای خارجی میزان مصرف بنزین کمتر و بهینه تری نسبت به خودروهای داخلی دارند؛ صادق آبادی به استناد همین بررسی آزمایشگاهی، معتقد است که مصرف بنزین در خودروهای داخلی، بدلیل استانداردهای قدیمی موتور آنها بالاتر است. در همین راستا وزیر نفت در افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خودروسازان را مسوول مستقیم بالابودن مصرف بنزین در کشور معرفی کرد.

مدیریت تولید یا مصرف؟!

از سویی دیگر آهنگ مصرف بنزین به دلیل رشد تقاضا و همچنین مصرف بالای خودروهای داخلی رو به فزونی است. به این ترتیب با وجود اینکه تولید بنزین در کشور به ویژه با افتتاح فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس به وضعیت مطلوبی رسیده و در مقابل میزان واردات بنزین کاهش یافته است اما با توجه به رشد مصرف و نبود اراده لازم و کافی برای مدیریت مصرف، به نظر می رسد حتی با افتتاح دو فاز دیگر پالایشگاه ستاره خلیج فارس باز هم نیاز به واردات وجود داشته باشد. البته طبق گفته فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، با افتتاح فاز ٢ پالایشگاه ستاره خلیج فارس کشور می تواند به حوزه صادرات بنزین وارد شود. البته اگر رشد مصرف بنزین در داخل کشور، مجال بدهد.

وزیر نفت چندی پیش میزان تولید بنزین کل کشور را٨٧میلیون لیتر در روز اعلام کرد؛ این در حالی است که سال گذشته حدود ٦٢میلیون لیتر در روز تولید داشته ایم. البته این مقام مسوول در افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی پیش بینی کرد که میزان تولید بنزین کشور در سه ماهه نخست امسال به بیش از ٧٧ میلیون لیتر در روز و در سه ماهه پایانی سال به ٩٦ میلیون لیتر در روز برسد.

بدیهی است خودکفایی در تولید بنزین تنها به تولید بنزین پالایشگاه ها باز نمی گردد بلکه بخشی از آن به خودروسازان و میزان مصرف بنزین خودروهای تولید داخل مربوط می شود. اهمیت بهینه سازی موتور خودروهای تولید داخل از انجا اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم آهنگ رشد مصرف بنزین، در حال افزایش است؛ در این ارتباط محمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در گفتگو با خبرنگار مهر میزان میانگین مصرف بنزین کل کشور را ٨٥ میلیون لیتر در روز اعلام کرد و گفت: اکنون با رشد مصرف ١١.٥ درصدی رو به رو هستیم در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته رشد ٧.٥ درصدی را تجربه کردیم.

بزودی دومین فاز پالایشگاه ستاره خلیج فارس با ظرفیت تولید روزانه ١٢ میلیون لیتر بنزین به طور رسمی به بهره برداری می رسد؛ اما با توجه به رشد مصرف و البته افزایش تولید به نظر می رسد لازم است بیش از آنکه بر افزایش کمیت و کیفیت تولید بنزین داخلی متمرکز باشیم، راهکارهای مدیریت مصرف و مصرف بهینه در خودروهای داخلی را مورد توجه قرار دهیم.