صادرات گیاهان دارویی در شرکتهای تعاون روستایی در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه شورای اداری روز شنبه با حضور محمود محمودی رئیس سازمان تعاون روستایی استان، روسای ادارات ستادی و روسای ادارات شهرستان قزوین، بوئین زهرا و تاکستان در سالن جلسات سازمان تعاون روستایی استان برگزار شد.

محمودی در این جلسه با بیان اینکه تشکیل شرکت تعاونی روستایی گیاهان دارویی یکی از مباحث جدی در وزارت کشاورزی است که گردش مالی بسیار بالایی دارد، اظهار کرد: یکی از راه های کمک به توسعه صادرات غیر نفتی تمرکز بر صادرات محصولات کشاورزی و توسعه کشت محصولات به ویژه گیاهان دارویی است.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین تصریح کرد: علی رغم اینکه در گذشته های دور کشور یکی از صادرکنندگان عمده گیاهان دارویی بوده اما متاسفانه در چندین سال گذشته سیر نزولی داشته ایم و باید تدابیر لازم برای صادرات گیاهان دارویی اندیشیده شود.

وی تاکید کرد: تولید گیاهان دارویی در شرکت های تعاون روستایی به منزله بکارگیری و فعال ‌سازی ظرفیت ‌های نهفته در بخش کشاورزی است و از نظر درآمد و اشتغال نیز مقرون به صرفه هستند.

محمودی با اشاره به اینکه یکی از اولویت های واگذاری زمین های منابع طبیعی درخصوص کشت گیاهان دارویی است، گفت: توسعه کشت گیاهان دارویی به عنوان یک اولویت در مراتع و عرصه های منابع طبیعی استان ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان آوج، طارم سفلی و منطقه الموت ظرفیت بسیار بالایی برای پرورش گیاهان دارویی دارند.