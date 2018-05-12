به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان با صدور اطلاعیه ای از آلودگی هوای این استان طی روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه خبر داد.

هوای لرستان امروز با پشت سر گذاشتن شانزدهمین روز آلوده در سال ۹۷ در شرایط خطرناک قرار گرفت. بر همین اساس در مورخه ۹۷/۲/۲۲ ساعت ۸:۳۰ میزان آلایندگی هوای شهر پلدختر ۱۴ برابر حد مجاز بوده و آسمان این شهرستان در شرایط خطرناک قرار گرفت، همچنین هوای شهرستان های خرم آباد و دورود با میزان آلایندگی ۱۲ برابر حد مجاز در شرایط خطرناک و هوای شهرستان های کوهدشت و رومشکان با میزان آلایندگی ۱۱ برابر حد مجاز در شرایط خطرناک قرار گرفت.

در شهرستان های بروجرد و نورآباد میزان آلودگی هوا به ۹ برابر حد مجاز رسید و آسمان این شهرها را در شرایط خطرناک قرار داد.

همچنین در شهرستان الیگودرز، آلودگی ۶ برابر حد مجاز هوای این شهر را در شرایط ناسالم قرار داد.