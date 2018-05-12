۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۱۲

نچیروان بارزانی:

آماده ایم صفحه جدیدی در روابط با بغداد باز کنیم

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق از آمادگی اربیل برای باز کردن صفحه جدید در روابط با بغداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق بعد از انداختن رأی خود به صندوق انتخابات پارلمانی این کشور گفت: امروز یک روز تاریخی و مهم برای ۲ ملت عراق و کردستان است. ما آماده ایم تا صفحات گذشته را بسته و صفحه جدیدی در روابط با بغداد باز کنیم.

وی در ادامه افزود: معتقدم که روند سیاسی در عراق بدون مشارکت کردها در دولت آتی موفق نخواهد بود. تحقق ثبات سیاسی در عراق بسیار مهم است و امیدوارم که بتوانیم به راهکاری برای حل تمام مشکلات فیمابین در آینده دست یابیم. اگر می خواهیم موفق باشیم باید در میان خود اتحاد را تقویت کنیم.  

بارزانی تاکید کرد: از مردم کردستان می خواهم که به پای صندوق های رأی رفته و در این انتخابات شرکت کنند.

