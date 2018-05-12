۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۵۶

از سوی اتحادیه جهانی کشتی؛

منصور مهدیزاده عضو تالار مشاهیر کشتی جهان شد

منصور مهدیزاده قهرمان اسبق کشتی آزاد جهان به عضویت تالار مشاهیر کشتی جهان درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه جهانی کشتی با ارسال نامه ای به فدراسیون کشتی اعلام کرد، منصور مهدیزاده دارنده سه مدال طلا و یک برنز جهان، طلای بازی های آسیایی و نفر چهارم المپیک ۱۹۶۴ توکیو به عنوان قهرمان کشتی آزاد به عضویت تالار مشاهیر این اتحادیه درآمده است.

بر این اساس مراسم اهدای جوایز منصور مهدیزاده روز جمعه ۲۷ مهرماه در مجمع عمومی اتحادیه جهانی کشتی (مسابقات جهانی بوداپست مجارستان) برگزار خواهد شد.

کد خبر 4294022

