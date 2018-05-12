به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله شاهآبادی رئیس مؤسسۀ غدیرشناسی در آئین اختتامیۀ چهارمین همایش سراسری مهدویت با محوریت «وعدههای آخرالزمانی از نگاه قرآن» طی سخنانی گفت: بر اساس آموزههای متعالی قرآن کریم این نکته را دریافت میکنیم که تمام مشکلات و معضلات امروز جامعه سرانجام به پایان خواهد رسید و شرایط مطلوب ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به آیۀ «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ...» اظهار کرد: خداوند متعال وعده داده به اینکه سرانجام ظلم و بیداد به سر خواهد رسید و صالحان حاکمان زمین خواهند بود.
رئیس مؤسسۀ غدیرشناسی بسیاری از آیات قرآن کریم را بیانگر وعدههای خداوندی دانست و خاطرنشان کرد: مهم این است که به این وعدههای الهی در قرآن توجه لازم را داشته باشیم و آنها را به عنوان یک باور قلبی در وجودمان تثبیت کنیم، انتقال و تثبیت این امور در قلبهایمان از مهمترین کارهاست.
آیتالله شاهآبادی گفت: وقتی به این باور برسیم که این وعدههای الهی روزی محقق خواهد شد، قطعاً انسان با امید بیشتری به سوی آینده حرکت میکند. وعدۀ امر ظهور حضرت مهدی (عج) نیز وعدهای الهی است که بیتردید محقق خواهد شد، اما این ما هستیم که باید سعی کنیم در این مسیر سهی داشته باشیم.
وی با تأکید بر اینکه باید سعی کنیم در تحقق برنامهها و وعدههای الهی سهم داشته باشیم، گفت: اگر قرار بود وراثت زمین به صالحان بدون نقشآفرینی پیروان جبهۀ حق باشد و خداوند خود این کار را انجام دهد، دیگر نیاز به این همه گذر زمان نبود. روزی ظلم برچیده میشود و حق بر آن غلبه میکند، خوف و ترس کنار میرود و امنیت و آسایش رو میآید، اما این نباید موجب غرور و کم کاری ما شود.
رئیس مؤسسۀ غدیرشناسی با بیان اینکه حکومت حضرت مهدی (عج) حکومتی جهانی است، اظهار کرد: بر اساس نص صریح رویات، حکومت امام مهدی (عج) مشابه دوران حکومت حضرت سلیمان و حضرت داوود (علیهمالسلام) است، اگر بخواهیم درکی از دوران حکومتی مهدوی داشته باشیم، باید به مطالعۀ دقیق آیات مربوط به حضرت سلیمان و حضرت داوود (علیهمالسلام) در قرآن بپردازیم.
آیتالله شاهآبادی با بیان اینکه تمام وعدههای مطروحه در نام جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری در حال محقق شدن است، گفت: وقتی ما باور داریم اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید، این یعنی نزدیکی به دوران ظهور. نابودی اسرائیل وعدهای که محقق خواهد شد و این ما هستیم که باید با تمسک به قرآن به وسیلۀ کفر به طاغوت و ایمان به خدا در این مسیر نقشآفرینی کنیم.
نظر شما