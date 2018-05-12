صدرنشینی آپکو پارس قم در لیگ برتر فوتسال امید

به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت از مرحله گروهی رقابت‌های فوتسال لیگ برتر امید در حالی در رشت برگزار می‌شود که تیم آپکو پارس قم تا پایان روز سوم این مسابقات همچنان بدون شکست باقی مانده و در صدر جدول رده بندی ایستاده است.

آپکو پارس در سومین مسابقه خود برابر تیم قدرتمند شهرداری رشت در زمین حریف و در برابر دیدگان تماشاگران این تیم، یک بر یک مساوی کرد در حالی که در این مسابقه تنگاتنگ و نفس گیر، نماینده قم تا دقایق پایانی، یک بر صفر پیروز میدان بود.

بدین ترتیب، آپکو پارس قم پس از پیروزی ۴ بر یک برابر شهروند ساری و ۳ بر صفر برابر پدیده اصفهان، با ۷ امتیاز در صدر جدول قرار دارد در حالی شهرداری رشت با همین تعداد امتیاز و با تفاضل گل کمتر در رده دوم جدول قرار دارد.

علی مسعودی سرپرست تیم فوتسال آپکو پارس قم در گفتگو با مهر اظهار داشت: شرایط مساعدی در تیم وجود دارد و باید در ۲ بازی باقی مانده در دور رفت با تیم‌های موعود پیرادل مشهد و پرسپولیس خوزستان دیدار کند و با ۵ بازی به کار خود در دور رفت پایان دهد.

وی افزود: تیم آپکو پارس قم یکشنبه شب رشت را به مقصد قم ترک می‌کند و سپس آماده حضور در دور برگشت لیگ برتر امید می‌شوند البته میزبان دور برگشت هنوز مشخص نشده است و در صورتی که بتوانیم رتبه اول یا دوم این مرحله را کسب کنیم به مرحله نهایی لیگ امید راه پیدا خواهیم کرد.