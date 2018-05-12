به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ایرانسل، با پایان اردیبهشت‌ماه جاری ارائه خدمات وایمکس ایرانسل به پایان خواهد رسید و تا آن زمان، مشترکانی که هنوز اقدام به تعویض مودم‌های وایمکس خود با مودم‌هایTD-LTE نکرده‌اند فرصت دارند تا برای تعویض مودم‌ اقدام کنند.

همانطور که پیش از این نیز اعلام شده بود، مشترکان مودم‌های وایمکس ایرانسل که قبلاً از تکنولوژی نسل دو اینترنت ثابت استفاده می‌کردند می‌توانند مودم خود را با مودم‌ TD-LTE که از نسل‌های ۴ و ۴.۵ اینترنت ثابت پشتیبانی می‌کند، تعویض کنند.

در یک روش مشترکان می‌توانند با مراجعه به نشانیshop.irancell.ir قسمت «مودم»، بخش «تعویض رایگان مودم وایمکس با TD-LTE» و با وارد کردن شناسه وایمکس و نشانی MAC مودمی که در اختیار دارند، مودم وایمکس خود را با مودم TD-LTE عوض کنند. علاوه بر این ایرانسل این امکان را نیز فراهم کرده است که مشترکان برای تعویض مودم خود از خطوط ایرانسلی با شماره ۶۰۰ و از خطوط غیر ایرانسلی با شماره ۰۹۳۶۶۰۰۰۰۰۰ تماس بگیرند.

مشترکانی که شناسه وایمکس خود را در دسترس ندارند می‌توانند از یکی از سه روش مراجعه به قرارداد خرید، پیام‌های دریافتی مربوط به تمدید بسته اینترنت و یا مراجعه به قبوض دریافتی شناسه وایمکس خود را به دست بیاورند. همچنین نشانی MAC مودم هر دستگاه روی برچسب پشت مودمی که کاربر در اختیار دارد درج شده است.

تعویض و تحویل مودم‌های وایمکس با مودم‌های TD-LTE رایگان بوده و مشترکان متقاضی تعویض این مودم‌ها فقط هزینه بسته اینترنت درنظر گرفته شده را می‌پردازند. مبالغ موجود در حساب‌های وایمکسی که فعال بوده‌اند نیز پس از طی مراحل تعویض به حساب مودم‌های TD-LTE مشترکان بازگردانده خواهد شد.

ایرانسل، بزرگترین اپراتور دیتای کشور، از سال گذشته اقدام به تعویض مودم‌های مشترکان وایمکس با TD-LTE کرده است و خدمات وایمکس را در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه جاری به پایان می‌رساند.

پیش از این، از آغاز ارائه اینترنت ثابت وایمکس ۷ شهر تحت پوشش این نسل از اینترنت ایرانسل قرار داشتند، ایرانسل مردادماه ۱۳۹۵ شبکه اینترنت نسل ۴ و ۴.۵ ثابت (TD-LTE) خود را به عنوان نخستین شبکه ارائه دهنده TD-LTE در کشور به بهره برداری تجاری رساند و تا کنون ۱۴۶ شهر را تحت پوشش خود قرارداده است. مشترکانی که از این فناوری بهره می‌گیرند می‌توانند در هر یک از شهرها، از آخرین تکنولوژی اینترنت ثابت بهره بگیرند.