پرونده شهادت سرباز وظیفه خارج از نوبت رسیدگی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عومی دادگستری استان کرمان، دادخدا سالاری اعلام کرد: رسیدگی به این پرونده با فوریت در شعبه 9 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در حال انجام است و اجازه نخواهیم داد عده ای اراذل و اوباش نظم و امنیت عمومی جامعه را به مخاطره بیاندازند.

وی عنوان کرد: متهم ردیف اول (ج.ب) و دوم (م.ن) سابقه بیش از 30 فقره سرقت و نگهداری مواد مخدر را در پرونده سیاه خود به ثبت رسانده اند.

سالاری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: متاسفانه در 19فروردین سال جاری متهم ردیف اول سرقت با سلاح سرد (چاقو) به سمت ماموران وسرباز وظیفه حمله ور و با ضربات متعدد چاقو اقدام به مجروح کردن ماموران می کند که با مقاومت و جان فشانی ماموران موفق به فرار نشده ودر محل حادثه دستگیر شده اند.

وی افزود: بلافاصله پس از این حادثه سرباز وظیفه محمد سعید دهقان اناری به بیمارستان پیامبر اعظم (ص) منتقل می شود اما با توجه به اینکه چاقو دقیقا روی شریان شاهرگ اصلی بیمار اصابت کرده بود بیمار در حالت کما قرار گرفته بود.

شایان ذکر است صبح امروز دادستان مرکز استان کران در کنار مردم ولایتمدار و شهیدپرور کرمان، در مراسم تشییع شهید مدافع نظم و امنیت محمد سعید دهقان اناری شرکت کرد.