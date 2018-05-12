به گزارش خبرنگار مهر، کریم شعبانی ظهر شنبه در همایش آموزشی رویکردهای نوین در حوزه اجتماعی،سازمانهای مردمنهاد را یکی از ارگانهای مؤثر در جامعه عنوان کرد و افزود: خوشبختانه سازمانهای مردمنهاد در کمک به مردم و جامعه عملکرد خوبی دارند.
وی اظهار کرد: نهادهایی که بهصورت غیردولتی در بخشهای مختلف در جامعه فعالیت میکنند بار دولت را کم میکند و اگر تصدیگری دولت در یک جامعه توسعهیافته کم شود و آن وظایف به مردم واگذار شود فعالیتها بهتر انجام میشود.
سرپرست معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان بر توانمندسازی و ارزیابی سمنها تأکید کرد و گفت: باید ضعفها در سمنها رفع شود و برای تقویت به نقاط قوت بیشتر توجه شود.
شعبانی بابیان اینکه باید سمنها به خودباوری برسند، گفت: سمنها در جایگاهی که هستند خود را باور داشته باشند چراکه توجه به این امر مهم باعث میشود که انگیزه بهکار بیشتر شود بنابراین خودباوری در سمنها در ساماندهی فعالیتها و پیشبرد برنامهها بسیار مؤثر است.
وی ابراز کرد: دولت هم باید به سمنها باور داشته باشد چرا که آنها بازوان قوی هستند و جامعه بشری این را پذیرفته است.
سرپرست معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان افزود: خوشبختانه دولت تدبیر و امید باور لازم به سمنها دارد و باروی کار آمدن این دولت سمنهای مردمنهاد توسعه خوبی داشتند و این باور بسیار مهم در دولت ایجادشده که سمن ها بسیار توانمند هستند و در همه بخشها فعالیت دارند.
وی گفت: در سال ۹۲ حدود ۱۴۲ سمن در استان وجود داشت که در سال ۹۶ به ۳۳۵ سمن رسیده و افزایش ۱۲۵ درصدی رشد سمنها در استان را شاهد هستیم.
سرپرست معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان تصریح کرد: ۶۶ سمن و تشکل در استان با ۲۰ درصد در حوزه خیریهها فعالیت میکنند، ۸۷ تشکل با ۲۶ درصد در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی و ۹۵ تشکل هم با ۲۸ درصد در مسائل مختلف اجتماعی و عمران شهری و فکری فعالیت میکنند که این فعالیتها نشان میدهد سمنها به خودباوری رسیدند.
شعبانی افزود: دولت بهتنهایی در بحث کاهش آسیبهای اجتماعی نمیتواند کاری بکند میطلبد که تشکلها و سمنهای مردمنهاد وارد کار بشوند.
وی وضعیت استان زنجان در بحث سمنها را بسیار مطلوب اعلام کرد و افزود: نسبت به نرم کشوری تعداد سمنها در استان بیشتر است.
سرپرست معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان یاد آور شد: سمنها باید جامعه افسرده را به جامعه فعال تبدیل کنند.
