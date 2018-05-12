۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۵۴

سرپرست معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان:

سمن‌ها باید به خودباوری برسند

زنجان-سرپرست معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان بابیان اینکه باید سمن‌ها به خودباوری برسند، گفت: خودباوری در سمن‌ها در ساماندهی فعالیت‌ها و پیشبرد برنامه‌ها بسیار مؤثر است.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم شعبانی ظهر شنبه در همایش آموزشی رویکردهای نوین در حوزه اجتماعی،سازمان‌های مردم‌نهاد را یکی از ارگان‌های مؤثر در جامعه عنوان کرد و افزود: خوشبختانه سازمان‌های مردم‌نهاد در کمک به مردم و جامعه عملکرد خوبی دارند.

وی اظهار کرد: نهادهایی که  به‌صورت غیردولتی در بخش‌های مختلف در جامعه فعالیت می‌کنند بار دولت را کم می‌کند و اگر  تصدی‌گری دولت در یک جامعه توسعه‌یافته کم شود و آن وظایف به مردم واگذار شود فعالیت‌ها بهتر انجام می‌شود.

سرپرست معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان  بر توانمندسازی و ارزیابی سمن‌ها تأکید کرد و گفت: باید ضعف‌ها در سمن‌ها رفع شود و برای تقویت به نقاط قوت بیشتر توجه شود.

شعبانی بابیان اینکه باید سمن‌ها به خودباوری برسند، گفت: سمن‌ها در جایگاهی که هستند خود را باور داشته باشند چراکه توجه به این امر مهم باعث می‌شود که انگیزه به‌کار بیشتر شود بنابراین خودباوری در سمن‌ها در ساماندهی فعالیت‌ها و پیشبرد برنامه‌ها بسیار مؤثر است.

وی ابراز کرد: دولت هم باید به سمن‌ها باور داشته باشد چرا که آنها بازوان قوی هستند و جامعه بشری این را پذیرفته است.

سرپرست معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان افزود:  خوشبختانه دولت تدبیر و امید باور لازم به سمن‌ها دارد و باروی کار آمدن این دولت سمن‌های مردم‌نهاد توسعه خوبی داشتند و این باور بسیار مهم در دولت ایجادشده که سمن ها بسیار توانمند هستند و در همه بخش‌ها فعالیت دارند.

وی گفت: در سال ۹۲ حدود ۱۴۲ سمن در استان وجود داشت که در سال ۹۶ به ۳۳۵ سمن رسیده و افزایش ۱۲۵ درصدی رشد سمن‌ها در استان را شاهد هستیم.

سرپرست معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان تصریح کرد: ۶۶ سمن  و تشکل در استان با ۲۰ درصد در حوزه خیریه‌ها فعالیت می‌کنند، ۸۷ تشکل با ۲۶ درصد در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی و ۹۵ تشکل هم با ۲۸ درصد در مسائل مختلف اجتماعی و عمران شهری و فکری فعالیت می‌کنند که این فعالیت‌ها نشان می‌دهد سمن‌ها به خودباوری رسیدند.

شعبانی افزود: دولت به‌تنهایی در بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی نمی‌تواند کاری بکند می‌طلبد که تشکل‌ها و سمن‌های مردم‌نهاد وارد کار بشوند.

وی وضعیت استان زنجان در بحث سمن‌ها را بسیار مطلوب اعلام کرد و افزود: نسبت به نرم کشوری تعداد سمن‌ها در استان بیشتر است.

سرپرست معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان یاد آور شد: سمن‌ها باید جامعه افسرده را به جامعه فعال تبدیل کنند.

