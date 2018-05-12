اعضای کنگره نقش شیعه درگسترش علوم اسلامی با رهبرانقلاب دیدارکردند

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت‌کنندگان و دست‌اندرکاران «کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی» صبح امروز (شنبه) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

اخبار مشروح از این دیدار متعاقباً منتشر خواهد شد.