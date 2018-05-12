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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۵۰

صبح امروز؛

اعضای کنگره نقش شیعه درگسترش علوم اسلامی با رهبرانقلاب دیدارکردند

اعضای کنگره نقش شیعه درگسترش علوم اسلامی با رهبرانقلاب دیدارکردند

شرکت‌کنندگان و دست‌اندرکاران «کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی» صبح امروز (شنبه) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت‌کنندگان و دست‌اندرکاران «کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی» صبح امروز (شنبه) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

اخبار مشروح از این دیدار متعاقباً منتشر خواهد شد.

کد مطلب 4294126

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