هنرمند ترک تبار با نمایشگاه «نگاه» در شیراز/عکسها همه مستند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس «نگاه» حاصل نگاه این هنرمند اهل استانبول ترکیه می باشد که زاده سال ۱۳۵۷ خورشیدی است؛ بولاکچیباشی مدرک تحصیلی خود را در رشته حقوق از دانشگاه آناتولیان اخذ کرده است.

بولاکچیباشی که همسری ایرانی از تبار ترکمن خراسان دارد عکاس انسان شناس و مستندنگار است که دکتر «الچین ناجیاو» از اساتید اوست؛ او که ۸ سال عکاس حرفه ایست و در بخش شرقی و جنوبی ترکیه پیرامون ترکمنها، کردها و عشایر سیار، تحقیق کرده است، پس از مدتی به ایران آمده و با عکاسی در مناطق بختیاری، کرد، قشقایی و ترکمن به تحقیق در مورد زندگی آنان پرداخته است.

او همچنان مصمم است که برنامه تحقیق و عکاسی در ایران را در خصوص قومیت هایی از قبیل بلوچ، لر، فارس، آذری و... ادامه دهد.

این هنرمند ترک تبار در گفت و گو با خبرنگار مهر پیرامون نمایشگاهی که از آثار خویش در نگارخانه سروناز برگزار کرده و به مدت ۲ هفته برپاست می گوید: ۶ سال و نیم پیش به ایران آمدم تا زندگی عشایری را دنبال کنم و از آنان عکس بگیرم بنابر این به مرور زندگی قشقایی ها، بختیاری ها و ترکمن ها را دنبال کردم.

او که برای عکاسی از عشایر ایران به استان های گلستان، آذربایجان و... سفر کرده می افزاید: پس از انجام تحقیقات، عکاسی را آغاز کردم و اکنون با همکاری نگارخانه سروناز و هستی خالدی مقدمات نمایشگاه انفرادی «نگاه» فراهم شد.

بولاکچیباشی با بیان اینکه همزمان به عکاسی از عشایر ایران ادامه می دهد، بیان می کند: قرار است این عکس ها در کشور ترکیه هم به نمایش همگانی گذاشته شود تا آنان هم در جریان فرهنگ ایران و زندگی عشایر در این کشور قرار گیرند.

این هنرمند عکاس که ۸ سال است مستندنگاری و انسان نگاری را پیش گرفته می گوید: پیش از اینکه از عشایر در ایران عکاسی کنم قرار بود به کشور پاکستان و الجزایر و مزار شریف افغانستان بروم اما از آنجا که در ایران تعداد همزبانانم بیشتر است، در جهت فراگیر بودن فرهنگ آنان و البته به خاطر علاقه به فرهنگ فارس ترجیح دادم به عکاسی و تحقیق در ایران متمرکز شوم.

بولاکچیباشی که عکاسی مفهومی هم انجام داده می گوید: در حالیکه عکاسی مفهومی را دنبال می کنم اما میل بیشتری به مستدنگاری دارم.

وی که سومین نمایشگاه فردی خود را تجربه می کند درباره نمایشگاه های پیشین خود می گوید: پیشتر در استانبول و در جریان فستیوال بین المللی در این شهر نمایشگاه داشتم و ۲ نمونه کوچکتر هم دارم که روی آنان زیاد حساب نکردم.

محمت بولاکچیباشی بر این باور است که عکاسی مفهومی و مستند در پیوند با یکدیگرند و می افزاید: نخستین پروژه ای که عکاسی کردم در زمینه بیماری شیزوفرنی بود که نام آنرا «برزخ» گذاشتم و ۳ سال در این باره به عکاسی پرداختم؛ سوژه هایم در زمینه مفهومی، سه بیمار شیزوفرنی بود که یکی در پلی کلینیک بود و ۲ مورد دیگر در خانه به سر می بردند و من به گرفتن عکس از آنان پرداختم؛ در کنار هر یک از این بیماران ساعتها ماندم و شیوه زندگی و رفتار آنان را از نزدیک تحقیق کردم این در حالی بود که ۲ سال روی این موضوع مطالعه کردم و نزد استادم در تهران پیرامون آن یاد گرفتم.

بولاکچیباشی که ۳ سال عکاسی مفهومی از بیماران شیزوفرنی را پی گرفته می گوید: نمایشگاهی از این عکس ها در «نیشان تاشی» ترکیه برگزار شد که حاوی ۲۵ عکس بود؛ می خواستم با این عکس ها بگویم همه ما می توانیم یک شیزوفرنی باشیم چراکه آنها هم انسان هستند و حق زندگی دارند.

او اضافه می کند: می خواستم به این نقطه برسم تا مردم به بیماران شیزوفرنی احترام بگذارند و آنان را بپذیرند.

این هنرمند پژوهشگر می افزاید: اینکه عکس ها کامل کانسپچوال بود برای من عکس با آثار معمولی شروع شد سپس به نگاه شخصی ام رسیدم در حالیکه به نظرم همه عکس ها مستند هستند.

این هنرمند با این باور که عکس مستند در نهایت به مفهومی ختم می شود، می افزاید: البته این درحالیست که جنس عکس مفهومی، هنری است در حالیکه مستند اجتماعی و مستند هنری هم داریم؛ برای من عکس مستند هنری در اولویت قرار دارد اما تلاش می کنم نگاه مستند شخصی ام را به عکس مفهومی بچسبانم و از میان زندگی انسان ها، عکس مستند مفهومی داشته باشم.

او که اکنون در حال فراگرفتن در رشته فلسفه است از عکاسان ایرانی به آثار عباس عطار علاقه دارد و می گوید: به نظرم آثار عباس عطار در میان عکاسان سرشناس ایرانی قوی تر است.

بولاکچیباشی با توجه به آثار نصرالله کسرائیان پیرامون عکاسی از عشایر هم می گوید: آثار این هنرمند را دنبال می کنم، اما مانند گذشته دیگر زندگی عشایر با آن شکل و شمایل و استخوان بندی کمتر دیده می شود؛ در ایران از قشقایی ها ۸ تیره وجود دارد که من موفق به دیدار ۶ تیره آنان شدم زیرا ظرف این ۳ سال و نیم هر جایی که بوده باشند رفته ام و فقط ۲ تیره از آنان باقی مانده است تا عکاس کنم.

او که با عشایر به زندگی پرداخته می گوید: عشایر را در فیروزآباد، کازرون، سمیرم، فراشبند، نورآباد و هرجایی که زندگی می کنند دنبال کردم سپس به ترکمن صحرا رفتم که بار نخست برای تحقیق از آنان بود که از گنبدکاووس شروع شد.

بولاکچیباشی با بیان اینکه ۷ کتاب در ترکیه دارد که یکی از آنان به قشقایی ها اختصاص دارد می گوید: عنوان این کتاب ها را «هفت رنگ» گذاشته ام.

او که در زمینه فلسفه، ادبیات و عشایر دست به قلم برده و کتاب می نویسد می افزاید: اکنون کتابی درباره بختیاری ها را در دست دارم که در حال نوشتنش هستم و با استفاده از شاگردی و ارتباط با دکتر کیانی این کار را انجام می دهم.

وی دیگر بهانه حضور در ایران را پژوهش در زندگی مردمان کرد، بلوچ، فارس و لر می داند و می گوید: این ها نیز از مردمان کوچ رو هستند که از خوزستان تا بلوچستان را شامل می شوند؛ برای این منظور کار زیاد دارم زیرا ایران تمام شدنی نیست.

بولاکچیباشی که در این نمایشگاه ۵۰ عکس به نمایش گذاشته و اغلب پرتره هایی از مردمان عشایر آناتولی شرقی و آناتولی جنوبی در فضای زندگی آنان است، می گوید: ۴۷ عکس در اندازه ۳۰ در ۴۵ سانتی متر است و ۳ اثر هم در اندازه ۷۰ در ۱۰۰ ارایه شده است.

او امیدوار است که مهر امسال یا شهریورماه نمایشگاهی از قشقایی ها داشته باشد سپس ترکمن ها و بلوچ ها را در قالب نمایشگاه به تصویر بکشد؛ اگر که امکانات برگزاری در دیگر شهرها هم فراهم شد مایلم نمایشگاه برگزار کنم، اما شیراز را از همه شهرهای ایران بیشتر دوست دارم زیرا در این مدت که به استان فارس آمدم برای عکاسی از قشقایی ها به شیراز عادت کرده ام.

او با بیان اینکه توسط آناهیتا بابائیان، مدیر گالری راه ابریشم در تهران ارتباط هایی فراهم شده می گوید: نمایشگاهی در گالری یادشده برگزار می شود سپس گالری شیرین هم اعلام آمادگی کرده که این آثار را به نمایش بگذارد.

بولاکچیباشی شهرهای مشهد و تبریز را دیگر هدف خود برای برگزاری نمایشگاه عنوان کرده و می افزاید: این نمایشگاه در معرفی عشایر و قشقایی ها به گردشگران نقش بزرگی ایفا می کند چراکه با فرهنگ این مردمان آشنا می شوند.

این هنرمند ترک می گوید: ممکن است ۵ سال دیگر قشقایی ها و عشایر دیگر کوچ نکنند و این عکس ها برای ثبت در تاریخ باید مستند شوند، بدین خاطر باید هرچه زودتر در این باره کار کنیم و این فرهنگ اصیل را به مردم برسانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس «نگاه» که از جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه آغاز بکار کرده و تا دوم خرداد برپاست، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۳.۳۰ و ۱۷ تا ۲۲ در نگارخانه سروناز، میدان قصردشت شیراز میزبان علاقه مندان عکاسی است