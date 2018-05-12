به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین قربانی، با اشاره به رویکرد اخیر آمریکا برای بازگرداندن تحریم ها علیه ایران، افزود: درکنوانسیون‌های بین‌المللی حتی در بدترین شرایط همچون جنگ بسیاری از اقلام و محصولات استراتژیک اعم از دارو شامل تحریم‌ها نمی‌شود، ضمن اینکه ما واردات دارو از آمریکا نداریم و اگر هم باشد مانعی نیست، چرا که اگر نیاز به دارویی خاص باشد که باید از این کشور وارد شود، شرکت‌های دارویی بهسازمان غذا و دارو اعلام نیاز می‌کنند سپس واردکنندگان دارو پروفایل آن را باز کرده، ثبت سفارش می‌کنند و با کسب مجوز داروهای مورد نیاز وارد کشور می‌شود، اما اینکه به طور مشخص یک نوع دارو را به صورت مداوم از آمریکا به کشور وارد کنیم، وجود ندارد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون بالغ بر ۸۵ درصد اقلام دارویی در داخل کشور تولید می‌شود و ۱۵ درصد نیاز به وارداتی که در این حوزه وجود دارد از قبیل داروی بیماری‌های صعب‌العلاج مثل برخی سرطان‌ها و بیماری‌های خاص از کشورهای اروپایی وارد می‌شود.

قربانی افزود: البته داروهای آمریکایی در بازار جهانی از جمله داروهای برتر نیستند و بسیاری از کشورهای دنیا مطابق با استانداردهای جهانی که برای تولیدات دارویی تعریف شده دارو تولید می‌کنند، کما اینکه در ایران نیز برای تولید دارو این استانداردهای جهانی رعایت می‌شود.

وی یادآورشد: هم‌اکنون بسیاری از کشورها حتی در آسیا در زمینه تولید دارو توانایی رقابت با آمریکا را دارند، بنابراین ما در تامین داروی مورد نیاز کشور مشکلی نداریم، اما مشکل کنونی سیستم تولید و پخش دارو در کشور عدم تامین نقدینگی است، چرا که واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان داخلی مطالباتی دارند که البته اعتبارات لازم برای این بخش را در قانون بودجه ۹۷ تعیین کردیم و پیش از این نیز در برنامه ششم توسعه بر آن تاکید شده بود، بنابراین انتظار داریم در شرایط کنونی دولت این منابع را به حوزه دارو تخصیص دهد.

قربانی در مورد تاثیر تلاطم ایجاد شده در بازار ارز بر واردات دارو تصریح کرد: دولت باید نرخ ارز را ثابت نگه دارد و با وجود اینکه قرار بود برای واردات نرخ ۴۲۰۰ را تعیین کند، ولی برای واردات کالاهای استراتژیک همچون دارو دولت را موظف کردیم یارانه‌ای را به این بخش تخصیص دهد که برای سیستم دارو نرخ ۳۸۰۰ تومان تعیین شد و اگر دولت ارز مورد نیاز این بخش را با همین نرخ در اختیار واردکنندگان دارو قرار دهد مشکلی در روند واردات دارو ایجاد نخواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرد: کمیسیون بهداشت هم نهایت تلاش خود را در جهت رفع موانع در جهت تامین داروی مورد نیاز مردم بکار گرفته است، به این صورت که دولت منابع لازم برای تسهیل روند تامین دارو را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد.