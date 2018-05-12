پمپئو به فکر تطمیع کره شمالی افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا می‌گوید واشنگتن آماده کمک به احیاء اقتصاد کره شمالی درصورت موافقت این کشور با کنار گذاشتن برنامه تسلیحات هسته‌ای است.

وی حتی تا آنجا پیش رفت که گفت آمریکا آماده همکاری با کره شمالی در راستای رسیدن به رفاهی قابل‌مقایسه با کره جنوبی است.

پمپئو همچنین سفر اخیر خود به کره شمالی را خوب ارزیابی کرد.

گفتتی است اظهارات پمپئو بعد از دیدار با «کانگ کیونگ-هوا» وزیر خارجه کره جنوبی ایراد شد.

وی در اظهارات خود به پیونگ‌یانگ پیشنهاد داد در راستای عاری‌سازی شبه‌جزیره کره از تسلیحات هسته‌ای، اقدامات جسورانه‌ای انجام دهد حال‌آنکه همزمان بر لزوم نظارت آمریکا بر این روند تاکید کرد.

وعده کمک برای بازسازی اقتصادی کره شمالی درحالی داده می‌شود که آمریکا همزمان اهرم فشار و تحریم اقتصادی برای واداشتن پیونگ‌یانگ به ماندن پای میز مذاکره را حفظ کرده است.

گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی قرار است سه‌شنبه ۱۵ ماه میلادی می (۲۵ اردیبهشت) در سنگاپور با یکدیگر دیدار کنند.