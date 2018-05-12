به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز سپیدنامه اظهار کرد: همایش نکوداشت دکتر عبدالهی، روز یک شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه در سالن آیت‌اله حیدری دانشگاه ایلام برگراز خواهد شد.

وی گفت: دکتر غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، آقای سلیمانی دشتکی استاندار ایلام، دکتر علی‌اکبری رئیس دانشگاه ایلام، دکتر سید حسین سراج‌زاده رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران، دکتر فرهنگ ارشاد عضو هیأت علمی دانشگاه چمران و استاد کاوه تیموری سردبیر فصل‌نامه رُشد، سخنرانی خواهند کرد و یکی از بستگان و یکی از شاگردان آن مرحوم هم خاطراتی را از ایشان بازگو خواهند کرد.

دبیر همایش نکوداشت مقام علمی دکتر عبدالهی تأکید: دکتر عبدالهی سرمایه‌ نمادین ایلام و ایران به شمار می‌رود و حضور پرشور مردم ایلام در این همایش، بیانگر قدرشناسی مردم استان ایلام از بزرگانی است، که نام ایلام را در سراسر کشور بلند آوازه کرده‌اند .

وی درباره جایگاه دکتر عبدالهی در جامعه شناسی ایران، تصریح کرد: مهمترین ویژگی دکتر عبداللهی اتحاد بین نظر و عمل بود و او توانست گونه‌ای خاص از جامعه‌شناسی کاربردی ارائه دهد، که در آن مفاهیم نظری در یافته‌های تجربی تجلی کرده و مورد استفاده نهادها و مراجع ذیربط ذیربط قرار گیرد .

وی افزود: او پژوهشگری است، که توانست چند بار بعنوان پژوهشگر برتر کشور برگزیده شود، علاوه بر این تسلط بی‌نظیر وی بر نظریه‌های جامعه‌شناسی باعث شد، تا در بین همتایان خود به عنوان سرآمد مطرح شود.