۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۰۲

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

معلمان از تفاوت حقوق دریافتی با سایر کارکنان می نالند

ساری - نایب رئیس آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر ضرورت توجه به رفاه فرهنگیان، گفت: معلمان از تفاوت حقوقی که با سایر کارکنان دارند، می نالند.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی لاشکی پیش ازظهر شنبه در مراسم گرامیداشت هفته معلم و تجلیل از معلمان برتر استان در ساری بابیان اینکه معلمان باوجود همه مشکلات کلاس درس را رها نمی‌کنند، گفت: در کشور ما ۹ میلیون کودک بالای شش سال بیسواد وجود دارد که باید به آن توجه شود.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت به مشکلات آموزش‌وپرورش اشاره کرد و گفت: تا زمانی که نگاه به آموزش‌وپرورش تغییر نکند این مشکلات تداوم دارد.

وی بابیان اینکه ۲۳نوع مدرسه در کشور وجود دارد ، افزود: کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز تصمیم شورای عالی آموزش‌وپرورش و حذف امتحان پایه هفتم حمایت کرده، ولی معتقدیم چرا درگذشته این تصمیم بدون برنامه‌ریزی گرفته‌شده است.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت راه گذر از شرایط امروز را توجه به منزلت و رفاه فرهنگیان دانست و افزود: معلمان ما از حقوق دریافتی خود ناراحت نیستند بلکه از فرق با سایر کارکنان می‌نالند.

