به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی گراشی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به استقبال خوب از انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف بوشهر اظهار داشت: تا کنون بیش از ۱۳ نفر از روسای اتحادیه‌های صنفی شهرستان بوشهر کاندیدای انتخابات هیئت رئیسه اتاق مرکز استان شده‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به استقبال خوب روسای اتحادیه‌های صنفی انتظار می رود که بافت مدیریتی اتاق اصناف دچار تغییراتی شود. ورود به عرصه تبلیغات می تواند تبعات منفی برای کارمندان ایجاد نماید.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان بوشهر تاکید کرد: برای حفظ آرامش درون اتاق اصناف و اتحادیه ها و ایجاد نشدن سوء ظن نسبت به کارکنان، هیچ یک از کارکنان اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف حق ورود جانبدارانه به بحث انتخابات و تبلیغ برای کاندیداها را ندارند.

وی با بیان اینکه واحدهای صنفی مرکز استان و بخش مرکزی مکلفند که ساعت ۱۲ شب تعطیل باشند گفت: با توجه به بافت اجتماعی جامعه، رعایت مسائل زیست محیطی و کاهش آلودگی های صوتی و نیاز شهروندان به خدمات صنفی همه واحدهای صنفی مرکز استان و بخش مرکزی مکلفند در ساعت کاری مشخص در واحدهای صنفی خود حضور داشته باشند.

گراشی ادامه داد: نداشتن برنامه کسب و کار صنفی علاوه بر ایجاد یک فضای نامناسب شهری باعث تهدید بنیان های خانوادگی بازاریان هم شده بود. اعضای خانواده های بازاریان با اعمال ساعت کاری واحدهای صنفی می توانند بیش از گذشته در کنار هم باشند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان بوشهر خاطرنشان کرد: با اعمال ساعت کاری برای بازار بوشهر، نظارت بر اماکن عمومی می تواند بهتر از گذشته بر امنیت بازار نظارت داشته باشد.

وی افزود: اعمال برنامه کاری برای واحدهای صنفی مشمول ایام خاص سال مثل نوروز نمی شود. اگر هم واحد صنفی می خواهد ساعت بیشتری را به خدمات رسانی بپردازد می بایست درخواست کتبی خود را به اتحادیه مربوطه ارائه کرده تا بعد از تصویب به اداره نظارت بر اماکن عمومی اعلام کند.

گراشی افزود: از این پس کلیه واحدهایی که به دلیل ایجاد آلودگی صوتی مانع رفاه و آسایش همسایگان خود هستند موظفند در ساعات استراحت ظهر و شب از خدمات رسانی به شهروندان خودداری نمایند.

وی ادامه داد: همه واحدهای توزیعی شهرستان بوشهر می توانند از ساعت شش صبح تا دوازده نیمه شب به مردم خدمت رسانی کنند. واحدهای خدمات فنی و طلا و جواهر فروشی هم با توجه به مسایل امنیتی و رفاهی شهروندان مشمول ساعت های خاص هستند.